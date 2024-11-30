Почему у украинцев уменьшатся зарплаты

Дело в том, что налог на военный сбор увеличится с 1,5% до 5%, что повлечет уменьшение "чистой зарплаты", о чем пишет 24 канал со ссылкой на Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения".

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Так уже с 1 декабря для украинцев начнут действовать новые правила налогообложения. Это означает, что из всех доходов граждан будут высчитывать 5% военного сбора вместо 1,5%.

Эту ситуацию прокомментировала нардеп и член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Абсолютно точно, все доходы, которые вы легально получаете в любом месте - это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках - все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%,

– сказала Нина Южанина.

Согласно ее словам, чистый доход на руки для украинцев станет меньше. То есть гражданам одновременно увеличивают содержание налогов и раздают 1 000 гривен зимней поддержки. Но деньги каждый человек получит один раз, а военный сбор будете платить ежемесячно.

Какой размер налогов в 2024 году

В частности в Украине еще существует налог на доходы физических лиц, который также должны платить граждане. Сейчас он составляет 18%.

Обратите внимание! Поэтому размер общего налогообложения теперь составит 23% вместо привычных 19,5%.