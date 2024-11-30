Чому в українців зменшаться зарплати

Річ у тім, що податок на військовий збір збільшиться з 1,5% до 5%, що спричинить зменшення "чистої зарплати", про що пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

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Так вже з 1 грудня для українців почнуть діяти нові правила оподаткування. Це означає, що з усіх доходів громадян вираховуватимуть 5% військового збору замість 1,5%.

Цю ситуацію прокоментувала нардепка та член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Абсолютно точно, всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці - це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки по депозитам в банках - все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%,

– сказала Ніна Южаніна.

Згідно з її слів, чистий дохід на руки для українців стане меншим. Тобто громадянам одночасно збільшують утримання податків та роздають 1 000 гривень зимової підтримки. Але гроші кожна людина отримає один раз, а військовий збір платитимете щомісячно.

Який розмір податків у 2024 році

Зокрема в Україні ще існує податок на доходи фізичних осіб, який також повинні сплачувати громадяни. Наразі він становить 18%.

Зверніть увагу! Тому розмір загального оподаткування тепер становитиме 23% замість звичних 19,5 %.