Почему нельзя закопать электростанции?

Однако глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус считает, что сейчас это невозможно, передает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Электростанции – это гектары, десятки гектаров земли. Можно ли электростанции защитить гражданским способом, или просто закопать под землю? Ну, это нереально,

– говорит Герус.

По его словам, трансформаторы можно защитить бетонными укрытиями. Но на электрических подстанциях есть еще и другое оборудование.

Сейчас же Россия использует во время атак кассетные заряды, которые разрушают все, что есть вокруг. И если трансформатор еще выдержит удар благодаря укрытию, то другое оборудование может быть разрушено.

Герус отмечает, что сейчас в Украине много энергообъектов, которые невозможно никак защитить, в частности, подстанции Укрэнерго.

Дело в том, что на большинстве из них сделаны бетонные укрытия.

Они по паспорту предоставляют защиту от "шахедов", но выдерживают в реальности и крылатые ракеты, но не баллистические.

Андрей Герус Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Когда туда летят баллистические ракеты, и противовоздушная оборона не срабатывает, то никакое укрытие баллистические ракеты не сможет отбить или эту подстанцию спасти, или трансформаторы от баллистических ракет.

Заметьте! По словам Геруса, пока во всем мире нет такой энергосистемы, где бы все объекты были защищены укрытиями, способными удерживать любые удары.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

Недавно министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде заявил, что Украина проходит самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны.

Россия атакует баллистикой, крылатыми ракетами, модернизированными дронами по энергообъектам Украины. Только за прошлый год враг нанес 612 целенаправленных ударов.

Сегодня российская армия бьет по энергетике еще более интенсивно.

Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом, – отметил Шмыгаль.

По словам министра, сейчас в Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковала Россия.

Какова ситуация со светом 20 января в Украине?