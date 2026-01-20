Чому не можна закопати електростанції?

Однак голова парламентського комітету з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає, що наразі це неможливо, передає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

Електростанції – це гектари, десятки гектарів землі. Чи можна електростанції захистити цивільним способом, чи просто закопати під землю? Ну, це нереально,

– говорить Герус.

За його словами, трансформатори можна захистити бетонними укриттями. Але на електричних підстанціях є ще й інше обладнання.

Наразі ж Росія використовує під час атак касетні заряди, які руйнують все, що є довкола. І якщо трансформатор ще витримає удар завдяки укриттю, то інше обладнання може бути зруйноване.

Герус наголошує, що зараз в Україні багато енергооб'єктів, які не можливо ніяк захистити, зокрема, підстанції Укренерго.

Річ у тім, що на більшості з них зроблені бетонні укриття.

Вони по паспорту надають захист від "шахедів", але витримують в реальності й крилаті ракети, але не балістичні.

Андрій Герус Голова парламентського комітету з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Коли туди летять балістичні ракети, і протиповітряна оборона не спрацьовує, то ніяке укриття балістичні ракети не зможе відбити чи цю підстанцію врятувати, чи трансформатори від балістичних ракет.

Зауважте! За словами Геруса, наразі у всьому світі немає такої енергосистеми, де б усі об'єкти були захищені укриттями, здатними утримувати будь-які удари.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді заявив, що Україна проходить найважчу зиму від початку повномасштабної війни.

Росія атакує балістикою, крилатими ракетами, модернізованими дронами по енергооб'єктах України. Лише за минулий рік ворог завдав 612 цілеспрямованих ударів.

Сьогодні російська армія б'є по енергетиці ще більш інтенсивно.

Вибито тисячі мегаватів генерації. Ніхто в світі ніколи не стикався із таким викликом, – наголосив Шмигаль.

За словами міністра, наразі в Україні не залишилось жодної електростанції, яку б не атакувала Росія.

