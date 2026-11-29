Чому дати нарахування коштів відрізняються

Пенсійний фонд здійснює перерахунок грошей банкам та поштовим операторам за чітко затвердженим графіком. Громадяни можуть самостійно обирати зручний спосіб виплати, а за потреби – змінити його, подавши відповідну заяву до відомства.

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Перевірити точну дату надходження ваших грошей найпростіше в особистому кабінеті на вебпорталі фонду, що суттєво заощаджує час.

Хто має право на першочергове фінансування

Для найуразливіших категорій населення законодавство передбачає пріоритетне зарахування коштів. Зазвичай такі громадяни бачать поповнення на своїх банківських картках або можуть забрати готівку на пошті вже до 10 числа кожного місяця.

До цього переліку входять учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників, а також особи з особливими заслугами перед Україною. Такий підхід гарантує оперативну фінансову підтримку тим, хто її найбільше потребує.

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Чи можна замовити доставку готівки додому

Якщо стан здоров'я не дозволяє дістатися до банку чи пошти, держава пропонує адресну доставку. Таке право надається людям з інвалідністю І групи та тим, хто потребує постійного стороннього догляду, виключно на підставі письмової заяви.

Крім того, виплати можна довірити близькій людині. Проте пам'ятайте: якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, вам доведеться щороку особисто підтверджувати своє бажання користуватися цим механізмом.

Які ще правила та обмеження діють для пенсіонерів

Жорсткий моніторинг соціальних видатків в Україні триває. Як ми повідомляли раніше, кожен пенсіонер має рівно 10 днів, щоб попередити державні органи про своє працевлаштування або звільнення.

Якщо приховати новий заробіток, виникне переплата, яку почнуть вираховувати примусово, забираючи до 20% від майбутніх пенсій. Також варто бути уважними тим, хто планує поїздки за кордон.

Чоловіки, які вийшли на пенсію до 60 років (наприклад, за вислугою років чи інвалідністю), все одно вважаються військовозобов'язаними і не мають автоматичного права на виїзд з країни.