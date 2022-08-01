Реєстрація на ЗНО (НМТ), заборона стягувати борги за комуналку та е-ТТН: що змінилося з 1 серпня

У серпні вступники матимуть додаткову можливість зареєструватись для участі у ЗНО (НМТ). Також почнуть діяти обов'язкові е-ТТН для бізнесу. Однак зміни не стосуватимуться тарифів та виплат для ВПО.

Комунальні послуги

Стягнення боргів за комунальні послуги

У липні Рада ухвалила заборону на стягнення боргів за комуналку на територіях, які перебувають або перебували у зоні бойових дій, чи під тимчасовою окупацією. Заборона діятиме на час воєнного стану.

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Також мораторій встановлюється на заборону дій з виконання рішень (окрім рішень за позовами фізичних осіб про стягнення зарплати, грошового забезпечення військовослужбовців), за якими боржниками є такі суб'єкти:

підприємства оборонно-промислового комплексу України,

органи військового управління, з'єднання,

військові частини,

вищі військові навчальні заклади,

військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти,

установи та організації, що входять до складу Збройних Сил України.

Тарифи на газ

В Україні зараз працюють 12 постачальників. Саме стільки компаній оприлюднили свої річні пропозиції на липень. Зауважте, що з 1 травня до постачальника "останньої надії" (ПОН), роль якого в Україні виконує "Нафтогаз", потрапили 8,8 мільйона українських домогосподарств.

Тарифи на водопостачання та водовідведення лишаться на рівні чинних до 24 лютого 2022 року, а тарифи на електроенергію діятимуть до 31 жовтня 2022 року.

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Соцвиплати

Допомога для ВПО

У серпні внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжать отримувати грошову допомогу від держави. Однак, якщо українці зі статусом ВПО повернулися додому, виплати їм припиняють надходити.

На допомогу у розмірі 2 тисячі гривень (для осіб від 18 років), або 3 тисячі гривень (для осіб з інвалідністю та дітей) можуть розраховувати:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

До переліку територій, куди не можуть повернутись населення через бойові дії, входить 8 областей та 300 громад:

Дніпропетровська – 7 громад;

Донецька – 66 громад;

Запорізька – 51 громада;

Луганська – 37 громад;

Миколаївська – 23 громади;

Харківська – 51 громада;

Херсонська – 49 громад;

Сумська – 15 громад.

Грошова допомога від держави для ВПО / Фото Валентини поліщук, 24 канал

Чи зміняться пенсії у серпні

У серпні підвищення пенсій не передбачене. Однак, цього року пенсіонерам все ж таки підвищать ще раз виплати – з 1 жовтня. Мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих осіб віком від 65 років і тих, хто має страховий стаж:

чоловіки не менше 35 років,

жінки – не менше 30 років.

Вона становитиме 2680 гривень. Також планується встановлення щомісячної компенсаційної виплати у розмірі 300 гривень особам віком від 70 до 75 років. Більше про те, як нараховують пенсії у час війни, розповідали тут.

Зарплата та виплати військовим

, що у липні підвищився прожитковий мінімум до якого прив'язані ряд соцвиплат, тож мінімальна пенсія зросла на 93 гривні й тепер становить 2 027 гривень.

В середньому зарплата військових коливається від 13 до 25 тисяч гривень в залежності від посади та обов'язків. Якщо військовий перебуває в тилу, то згідно з постановою Кабміну №168, отримує 30 тисяч гривень.

На 100 тисяч гривень можуть розраховувати лише військові, які перебувають в зоні бойових дій й лише за ті дні, безпосередньо беруть участь в бойових діях.

Більше про виплати українським військовим: дивіться відео

Реєстрація для участі в спеціальній сесії НМТ

Якщо військовий потрапив у полон або немає жодних даних про його перебування, то його сім'я отримує гроші до моменту, поки не буде інформації, що людина загинула. Тобто 100 тисяч гривень – якщо військовий був у зоні бойових дій, 30 тисяч гривень – якщо в тилу.

Вступники, що не змогли зареєструватися для участі у ЗНО (НМТ) в основний і додатковий періоди, отримають можливість зробити це під час спеціального періоду.

Для цього вступникам необхідно:

з 12 до 15 серпня сформувати реєстраційну картку на сайті УЦОЯО;

з 25 до 30 серпня вибрати населений пункт для складання НМТ на персональній сторінці;

з 05 вересня до 07 вересня підтвердити на персональній сторінці намір взяти участь у тестуванні та вибрати населений пункт, що найбільш наближений до місця перебування в період проведення спеціальної сесії.

Реєстрація для участі в спеціальній сесії НМТ / Інфографіка Міносвіти

Електронні ТТН

З серпня цього року запланований обов'язковий перехід на електронні товарно-транспортні накладні (ТТН) для загальної групи товарів (у випадку, якщо вантажоотримувачем є юрособа). Нагадаємо, що у тестовому режимі вони почали працювати ще з 1 квітня 2021 року. За підрахунками Мінінфраструктури нововведення заощадить 90% часу та понад 500 мільйонів гривень на друкуванні та надсиланні ТТН.

Перехід на електронну форму ТТН дозволить спростити процес оформлення вантажу, зекономить час та ресурси, мінімізує зловживання, зокрема корупційні, на різних рівнях через прозорість системи, та матиме позитивний екологічний вплив,

– пояснив ексзаступник міністра Агрополітики Дзюба.

Що варто знати про е-ТТН

Створювати е-ТТН підприємець можна на платформах електронного документообігу, де створюють особистий електронний кабінет.

Для співпраці можна обрати будь-якого провайдера з тих, що пройшли сертифікацію.

Ба більше, неважливо, з яким провайдером буде працювати вантажовідправник, з яким вантажоотримувач, а з яким перевізник – дані в е-ТТН будуть синхронізуватися через реєстр товарно-транспортних накладних Мінінфраструктури й стануть доступними для кожної зі сторін вантажоперевезення, навіть якщо у кожної з них інший провайдер.

Щоб процеси обробки електронних документів працювали належним чином, і всі учасники ланцюга могли обмінюватися ними – і відправник, і транспортна компанія, і вантажоодержувач повинні використовувати систему електронного документообігу, яка має інтеграцію з реєстром товарно-транспортних накладних Міністерства інфраструктури України. Власне вона й повинна забезпечувати так звану інтероперабельність.

Щодо запуску е-ТТН для спеціальних груп товарів, зокрема спирту та алкогольних напоїв, нафтопродуктів, хліба, молока, то у планах він відбудеться не раніше 2023 року.

З серпня 2022 року бізнес перейде на обов'язкові електронні ТТН / Фото – Getty Images

Що буде з цінами на пальне: прогноз

Експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський розповів виданню "РБК-Україна, що дефіциту палива в Україні найближчими місяцями не очікується.

Бензин . На думку експерта, найближчий місяць дефіциту бензину не буде. Разом з тим восени можливі обмеження щодо продажу бензину на АЗС.

. На думку експерта, найближчий місяць дефіциту бензину не буде. Разом з тим восени можливі обмеження щодо продажу бензину на АЗС. Дизельне пальне . Що стосується цього виду пального, то дефіциту не буде, хоча восени буде спостерігатися попит на дизель з боку аграріїв, які формуватимуть запаси.

. Що стосується цього виду пального, то дефіциту не буде, хоча восени буде спостерігатися попит на дизель з боку аграріїв, які формуватимуть запаси. Автогаз. Белявський прогнозує, що ціна автогазу, скоріш за все ще зменшаться, оскільки на ринок спостерігається надлишок пропозиції.

Автогаз продовжує тенденцію зниження ціни протягом декількох останніх тижнів. Станом на 29 липня середня роздрібна ціна на АЗС опустилась до тримісячного мінімуму у 20,21 гривні за літр.

З 1 серпня зміниться алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків.

Варто ознайомитись На гривневі картки наклали обмеження: що потрібно знати українцям

Вихідні та робочі дні

У серпні українці традиційно святкують День незалежності. Однак, у зв'язку з воєнним станом, в країні скасовані вихідні на свята. Тож 24 серпня буде робочим днем й оплачуватиметься у звичайному порядку. Нагадаємо, що воєнний стан триватиме як мінімум ще до 25 серпня.

Що буде з доларом: прогноз експертів

Економічний експерт Тарас Козак вважає, що макроекономічно долар в Україні переоцінений. Він не радить зараз купувати валюту українцям. "Я б радив скористатися моментом і продавати валюту за цим курсом", – поділився він.

вважає, що макроекономічно долар в Україні переоцінений. Він не радить зараз купувати валюту українцям. "Я б радив скористатися моментом і продавати валюту за цим курсом", – поділився він. Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що з часом гривня може укріпитися. Це пов'язано із тим, що між Україною, росією, Туреччиною та ООН було підписано зернову угоду, яка дозволить нам експортувати зерно з трьох портів.

вважає, що з часом гривня може укріпитися. Це пов'язано із тим, що між Україною, росією, Туреччиною та ООН було підписано зернову угоду, яка дозволить нам експортувати зерно з трьох портів. Колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко вважає, що курс гривні в умовах війни прогнозувати складно. Однак, за його словами, курс може стабілізуватись у серпні.

вважає, що курс гривні в умовах війни прогнозувати складно. Однак, за його словами, курс може стабілізуватись у серпні. Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов переконаний, що курс гривні до долара навряд чи повернеться до колишнього рівня.

Більше про це – Тарас Козак розповів що буде з курсом долара: дивіться відео