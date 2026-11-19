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Її призначив уряд України. Про це вказано в розпорядженні №1213, опублікованому на сайті Кабміну.

Що відомо про Анастасію Бондар?

До цього призначення Бондар обіймала аналогічну посаду у Міністерстві культури. Її звільнили розпорядженням №1212.

Як розповідали у Мінкульті, Анастасія Бондар має ступінь магістра міжнародних відносин з європейської політики, який здобула в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Понад 15 років працювала в українських та іноземних телеком-корпораціях та інвестиційних компаніях. Займалася зовнішньоекономічною діяльністю, підтримкою розвитку бізнесу, маркетингом та операційним управлінням.

Протягом 2019 – 2021 років Бондар працювала в Одеській ОДА на посаді заступниці голови відомства з питань цифрового розвитку.

26 серпня 2021 року її призначили заступницею міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства культури та інформаційної політики.

Бондар є авторкою наукових публікацій на тему цифрової трансформації у державному управлінні та сертифікованою перекладачкою й викладачкою англійської мови.

Нагадаємо, що тиждень тому заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній повідомив, що покидає свою посаду. Він відповідав саме за напрями цифрового розвитку та професійної освіти.

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