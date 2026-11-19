Анастасія Бондар / фото з фейсбук-сторінки посадовиці
Очільник МОН України Андрій Бутенко отримав нову заступницю. Мовиться про Анастасію Бондар, яка відповідатиме за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Її призначив уряд України. Про це вказано в розпорядженні №1213, опублікованому на сайті Кабміну.
Що відомо про Анастасію Бондар?
До цього призначення Бондар обіймала аналогічну посаду у Міністерстві культури. Її звільнили розпорядженням №1212.
Як розповідали у Мінкульті, Анастасія Бондар має ступінь магістра міжнародних відносин з європейської політики, який здобула в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Понад 15 років працювала в українських та іноземних телеком-корпораціях та інвестиційних компаніях. Займалася зовнішньоекономічною діяльністю, підтримкою розвитку бізнесу, маркетингом та операційним управлінням.
Протягом 2019 – 2021 років Бондар працювала в Одеській ОДА на посаді заступниці голови відомства з питань цифрового розвитку.
26 серпня 2021 року її призначили заступницею міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства культури та інформаційної політики.
Бондар є авторкою наукових публікацій на тему цифрової трансформації у державному управлінні та сертифікованою перекладачкою й викладачкою англійської мови.
Нагадаємо, що тиждень тому заступник міністра освіти та науки України Дмитро Завгородній повідомив, що покидає свою посаду. Він відповідав саме за напрями цифрового розвитку та професійної освіти.
Що відомо про кадрові зміни у МОН
16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького схвалила новий склад уряду. При цьому погодила призначення голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка міністром освіти і науки.
- Оксен Лісовий залишив посаду міністра, на якій перебував з 21 березня 2023 року.
Через кілька днів про останній тиждень на посаді заступниці міністра освіти і науки України повідомила Надія Кузьмичова. Вона відповідала за середню освіту та впровадження реформи НУШ.
- У жовтні в команді МОН України з'явився новий заступник очільника відомства – Іван Юрійчук. Він відповідатиме за напрям загальної середньої освіти.
Наразі у нового міністра зі старої команди залишаються заступники Анастасія Коновалова, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко і Андрій Вітренко.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter