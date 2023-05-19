Де знайти демонстраційний варіант НМТ з кожного предмета: важлива підказка

5 червня в Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Тож випускники посилено готуються та повторюють необхідні правила.

При цьому вони можуть скористатися демоваріантами тестів та перевірити свої знання. Український центр оцінювання якості освіти раніше оприлюднив демонстраційні тести НМТ з усіх предметів, які будуть на тестуванні цьогоріч.

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Де знайти демонстраційний варіант НМТ з кожного предмета

Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Але за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту.

Тести можна виконати онлайн. Також – завантажити на свій гаджет.

Так, Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

До слова, у тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання. Тому їх немає і в демонстраційному варіанті тесту.

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Вступна кампанія – 2023: коротко