Де знайти демонстраційний варіант НМТ з кожного предмета: важлива підказка
5 червня в Україні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту у 2023 році. Тож випускники посилено готуються та повторюють необхідні правила.
При цьому вони можуть скористатися демоваріантами тестів та перевірити свої знання. Український центр оцінювання якості освіти раніше оприлюднив демонстраційні тести НМТ з усіх предметів, які будуть на тестуванні цьогоріч.
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Де знайти демонстраційний варіант НМТ з кожного предмета
Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Але за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демоваріант аналогічний вступному тесту.
Тести можна виконати онлайн. Також – завантажити на свій гаджет.
Так, Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- фізика;
- англійська мова;
- хімія;
- біологія;
- німецька мова;
- іспанська мова;
- французька мова.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.