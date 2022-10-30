Як вчитися онлайн, якщо немає світла: у Міносвіти відповіли

Протягом останнього часу Росія посилено обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Ворог хоче залишити українців без світла.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, як школярам вчитися, якщо вимкнули світло. Головне, каже міністр, аби було бажання.

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Як вчитися, якщо немає світла

Шкарлет каже, що для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні додатки. Вони допоможуть учням вчитися. Навіть в умовах відключення світла та у режимі відсутності інтернету.

Які додатки допоможуть учням вчитися

"електронна бібліотека" на порталі Модернізації змісту освіти. Вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;

видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;

компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;

на платформі "Українська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;

також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.

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Як зараз триває навчання у школах України