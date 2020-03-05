Інклюзивна освіта у Кропивницькому: як студенти з інвалідністю навчаються у звичайних закладах

У Кропивницькому почали впроваджувати стандарти інклюзивної освіти. В одному з професійних технічних училищ студенти з інвалідністю тепер можуть здобувати знання зі своїми однолітками. Навчальні корпуси обладнали пандусами і намагаються створити всі умови, аби студенти з інвалідністю мали усе, що потрібно для ефективного навчання.

Cтуденти з інвалідністю в училищі навчаються абсолютно безкоштовно. Щомісяця їм виплачують стипендії.

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Однією з таких студенток є Наталка Макогон, яка навчається в училищі 1 рік, її спеціальність – бухгалтер. Коли дівчині було 7 років, вона пережила інсульт. Через хворобу відмовили ноги, тому Наталка була змушена 10 років навчатися за індивідуальною програмою вдома. Однак коли вирішила здобути технічну спеціальність – її не зараховував жоден заклад профтехосвіти

"Не хотіли приймати, тому що немає спеціальних умов, немає пандусів, немає аудиторій на 1 поверсі", – пояснила Наталка.



Наталка Макогон / Фото: 24 канал

Єдиний навчальний заклад, у якому не відмовили дівчині – професійне училище №9. Там за невеликий термін навчальні корпуси обладнали пандусами. Заняття для студентів з інвалідністю проходять на 1 поверсі. Є і виробничі майстерні, і комп'ютерні класи.



Наталка навчається в училищі рік / Фото: 24 канал

Також у училищі основам програмування навчається Володимир Барбаренко. Він розповів, що у рідній сільській школі йому було важко вчитись, адже не міг поладнати з однолітками, соромився інвалідності. В училищі ж освоївся одразу.

Коли перший раз попав, якось все життя перевернулося в гарну сторону. Навіть не очікував, що попаду сюди і буду вчитися зі здоровими однолітками,

– сказав Барбаренко.



Володимир Барбаренко / Фото: 24 канал

Педагоги розповіли, що спочатку хвилювалися, адже досвіду роботи з дітьми з інвалідністю раніше не мали. Однак згодом зрозуміли, що такі діти не відрізняються за розвитком і сприйняттям від здорових.

Завдання інклюзії в цілому полягає в тому, аби створити відповідні умови для таких дітей з особливими освітніми потребами, щоб вони були в соціумі і не відчували себе якимись іншими,

– зазначив директор Кропивницького ВПУ №9 Олександр Рацул.

Наразі до училища студентів з інвалідністю приймають на базі 11-и класів. З нового навчального року в інклюзивні групи планують набирати і випускників 9-х класів.