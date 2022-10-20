У школах Рівного скасували осінні канікули
Джерело:Рівненська міська рада
Повномасштабна війна Росії проти України суттєво вплинула на сферу освіти у нашій державі. А через масовану ракетну атаку ворога процес навчання зазнає ще більших змін.
Так, у Рівному школярі восени не підуть на канікули. Вони відпочиватимуть аж взимку.
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Як вчитимуться школярі у Рівному
У рівненських школярів класичних осінніх канікул не буде. Їх об'єднають із зимовими, повідомили у мерії.
Школярі відпочиватимуть попередньо з 26 грудня по 22 січня включно,
– поінформували у мерії Рівного.
Як розповів начальник міського управління освіти Богдан Турович, рішення ухвалили на спільній нараді із директорами шкіл. Такі зміни у шкільному процесі відбудуться зважаючи на погодні умови.
У Львові також змінять графік канікул
У Львові також вирішили перенести осінні канікули у школах. Усе задля того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло. Таким чином у місті хочуть частково зекономити електроенергію. Школам пропонуватимуть перенести на пізніше осінні канікули.
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Як зараз вчаться діти в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами та нападами дронів-камікадзе.
- Очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- На Тернопільщині у школах, де є укриття, з 17 жовтня відновили очне навчання, пише "Суспільне". В офлайн форматі працює 801 заклад освіти, змішано – 375, дистанційно – 22 навчальні заклади.
- 17 жовтня у Житомирі запрацювали дитсадки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару, інформує "Суспільне".
- А на Черкащині з 17 жовтня школярі навчатимуться у змішаному форматі, повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- Також з 17 жовтня у школах Кам'янського, що на Дніпропетровщині, відновили очне навчання, повідомив міський голова Андрій Білоусов.
- З 17 жовтня навчальні заклади Одещини, де облаштоване укриття, теж відновили роботу в очній або змішаній формі. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА.
- З 17 жовтня в Івано-Франківську, за словами мера міста Руслана Марцінківа, відновили роботу дитячих садків. Коли школярі зможуть повернутися до очного навчання, поки не відомо.
- На Львівщині з понеділка, 17 жовтня, школярі в області також повернулися до очного навчання, повідомив очільник області Максим Козицький.
- У Києві всі навчальні заклади перейшли на дистанційку через атаку дронів.
- З 18 жовтня чернігівські школи переводять на дистанційне навчання.