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Київський виш запрошує на навчання без ЗНО: деталі

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МАУП є приватним університетом / Edwin Andrade

Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує на навчання без ЗНО за престижною програмою спільно з Варшавським інститутом менеджменту. Університет приймає студентів на основі середнього балу атестату, та за результатами співбесіди.

Про можливість вступити до університету без ЗНО пише офіційний сайт МАУП.

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Університет співпрацює з Варшавським інститутом менеджменту.

По закінченні першого курсу (заочно, в Україні) кожен студент може обрати навчання на другому курсі в МАУП, або продовжити навчання до ступеня бакалавра в Польщі,
– пише офіційний сайт університету.

На які факультети можна вступити


МАУП був створений у 1989 році / фото: Kyivmaps

  • інженерія програмного забезпечення (бакалавр);
  • менеджмент (бакалавр);
  • філологія (бакалавр);
  • облік і оподаткування (бакалавр);
  • право (бакалавр/магістр);
  • економіка (бакалавр/магістр);
  • психологія (бакалавр/магістр);
  • туризм (бакалавр/магістр);
  • фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр/магістр);
  • маркетинг (бакалавр/магістр);
  • публічне управління та адміністрування (магістр);
  • міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (бакалавр/магістр).

Рекомендуємо максимально скористатися затишшям у діловій активності внаслідок карантину та повернутися на ринок праці, опанувавши нову перспективну спеціальність, яку ви, за необхідності, підтвердите одразу двома дипломами — українським та польським,
– йдеться на сайті.

Університет обіцяє диплом державного зразка, а корпуси вишу розташовані у Києві.

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Деталі щодо вступу читайте за посиланням.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини Києва Студенти Освіта Вища освіта
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