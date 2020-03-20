Київський виш запрошує на навчання без ЗНО: деталі
Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує на навчання без ЗНО за престижною програмою спільно з Варшавським інститутом менеджменту. Університет приймає студентів на основі середнього балу атестату, та за результатами співбесіди.
Про можливість вступити до університету без ЗНО пише офіційний сайт МАУП.
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Університет співпрацює з Варшавським інститутом менеджменту.
По закінченні першого курсу (заочно, в Україні) кожен студент може обрати навчання на другому курсі в МАУП, або продовжити навчання до ступеня бакалавра в Польщі,
– пише офіційний сайт університету.
На які факультети можна вступити
МАУП був створений у 1989 році / фото: Kyivmaps
- інженерія програмного забезпечення (бакалавр);
- менеджмент (бакалавр);
- філологія (бакалавр);
- облік і оподаткування (бакалавр);
- право (бакалавр/магістр);
- економіка (бакалавр/магістр);
- психологія (бакалавр/магістр);
- туризм (бакалавр/магістр);
- фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр/магістр);
- маркетинг (бакалавр/магістр);
- публічне управління та адміністрування (магістр);
- міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (бакалавр/магістр).
Рекомендуємо максимально скористатися затишшям у діловій активності внаслідок карантину та повернутися на ринок праці, опанувавши нову перспективну спеціальність, яку ви, за необхідності, підтвердите одразу двома дипломами — українським та польським,
– йдеться на сайті.
Університет обіцяє диплом державного зразка, а корпуси вишу розташовані у Києві.
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Деталі щодо вступу читайте за посиланням.