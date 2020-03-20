Київський виш запрошує на навчання без ЗНО: деталі

Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує на навчання без ЗНО за престижною програмою спільно з Варшавським інститутом менеджменту. Університет приймає студентів на основі середнього балу атестату, та за результатами співбесіди.

Про можливість вступити до університету без ЗНО пише офіційний сайт МАУП.

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Університет співпрацює з Варшавським інститутом менеджменту.

По закінченні першого курсу (заочно, в Україні) кожен студент може обрати навчання на другому курсі в МАУП, або продовжити навчання до ступеня бакалавра в Польщі,

– пише офіційний сайт університету.

На які факультети можна вступити



МАУП був створений у 1989 році / фото: Kyivmaps

інженерія програмного забезпечення (бакалавр);

менеджмент (бакалавр);

філологія (бакалавр);

облік і оподаткування (бакалавр);

право (бакалавр/магістр);

економіка (бакалавр/магістр);

психологія (бакалавр/магістр);

туризм (бакалавр/магістр);

фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр/магістр);

маркетинг (бакалавр/магістр);

публічне управління та адміністрування (магістр);

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (бакалавр/магістр).

Рекомендуємо максимально скористатися затишшям у діловій активності внаслідок карантину та повернутися на ринок праці, опанувавши нову перспективну спеціальність, яку ви, за необхідності, підтвердите одразу двома дипломами — українським та польським,

– йдеться на сайті.

Університет обіцяє диплом державного зразка, а корпуси вишу розташовані у Києві.

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Деталі щодо вступу читайте за посиланням.