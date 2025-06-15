Не вилка, стакан, половник і тьорка: як правильно називати кухонне приладдя українською

Суржик свого часу проник у різні сфери людського життя. Зокрема добре "замаскувався" у вас на кухні.

Тож не дивно, що ви можете вживати окремі слова, які не притаманні нашій мові. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, де вони "зачаїлися".

До теми Туди "пробрався" суржик: як не можна називати побутові прилади, які є у вас вдома

Як правильно називати різне кухонне приладдя

У сто дев'ятій добірці розкажемо, які правильні назви вживати щодо елементів, якими ви користуєтеся щодня на своїй кухні. При цьому підкажемо, які слова треба забути, аби не псувати своє мовлення "сміттям".

Посуда – посуд, начиння;

прибори – приладдя;

бутилка – пляшка;

стакан – склянка;

Якщо ви й знайдете у словниках нашої мови "стакан", пам'ятайте: воно кальковане, тому краще казати "склянка".

стікляний – скляний;

кружка – чашка, філіжанка, кухоль;



Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos

Замість суржикової "кружки" краще скажіть так:

Чашка – невелика посудина (здебільшого з вушком), переважно з порцеляни або фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої. Філіжанка – синонім "чашки". Це слово можна почути на Галичині як діалектизм. Кухоль, кухлик – більший за розміром, переважно циліндричної форми, коротший, ніж склянка з ручкою. Але кухоль може бути не лише скляним, а й металевим, керамічним.

нож – ніж;

вилка – виделка;

Мовознавці радять віддавати перевагу саме слову "виделка", коли мовиться про знаряддя для їди. Адже слово "вилка" у цьому разі є калькою з російської.

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кофейник, кавник;

кофемолка – млинок для кави;

Зауважимо, що слово "кофейник" фіксують наші словники. Але мовознавці називали його "штучним" в українській мові, адже в нас немає "кофе", а є кава. Також варто замінити і слово "кофемолка".

сахарниця – цукорниця;

солонка – сільниця;



Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos

Що цікаво, неподалік Львова є населений пункт "Солонка".

поднос – піднос, таця;

пробка до пляшки – корок;

салфетки – серветки;

Цікаво! В українських словниках ви знайдете слово "піднос" як синонім до "таця". Все ж сучасні мовознавці радять вживати останнє. Така сама історія і з "корком" та "серветкою".

тьорка – тертушка;

кувшин – глечик;

протвєнь – деко;

друшлаг – друшляк;

сковорідка, сковорода, пательня;



Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos

Якщо вам здається, що в українській мові немає слова "сковорідка" чи "сковорода", а є тільки "пательня", пам'ятайте: нормативними є усі ці три слова. Згадуйте при цьому видатного українського філософа Григорія Сковороду. Що цікаво, пательня є діалектизмом.

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половник – ополоник, черпак ;

досточка – дощечка;

трубочка – соломинка;



Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos

Щодо слова "трубочка", то його ви також знайдете у словниках як синонім до "соломинки".

тряпка – ганчірка, шматка;

корзина – кошик;

мусорник – смітник;

Раніше ми також розповідали, як правильно українською назвати частини будинку.