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Освіта Саморозвиток Не вилка, стакан, половник і тьорка: як правильно називати кухонне приладдя українською
15 червня, 15:00
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Не вилка, стакан, половник і тьорка: як правильно називати кухонне приладдя українською

Марія Волошин
Основні тези
  • У новій мовній добірці 24 Канал пояснює правильні назви українською мовою кухонного приладдя.
  • Зокрема, розказуємо, які поширені мовні помилки ви можете робити на кухні та як замінити такі слова як "посуда, стакан, кружка, кофемолка, салфетка" та інші. 

Суржик свого часу проник у різні сфери людського життя. Зокрема добре "замаскувався" у вас на кухні.

Тож не дивно, що ви можете вживати окремі слова, які не притаманні нашій мові. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, де вони "зачаїлися".  

До теми Туди "пробрався" суржик: як не можна називати побутові прилади, які є у вас вдома

Як правильно називати різне кухонне приладдя 

У сто дев'ятій добірці розкажемо, які правильні назви вживати щодо елементів, якими ви користуєтеся щодня на своїй кухні. При цьому підкажемо, які слова треба забути, аби не псувати своє мовлення "сміттям". 

  • Посуда – посуд, начиння;
  • прибори – приладдя;
  • бутилка – пляшка;
  • стакан – склянка;

Якщо ви й знайдете у словниках нашої мови "стакан", пам'ятайте: воно кальковане, тому краще казати "склянка".

  • стікляний – скляний;
  • кружка – чашка, філіжанка, кухоль; 


Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos

Замість суржикової "кружки" краще скажіть так: 

  1. Чашка – невелика посудина (здебільшого з вушком), переважно з порцеляни або фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої.
  2. Філіжанка – синонім "чашки". Це слово можна почути на Галичині як діалектизм.
  3. Кухоль, кухлик – більший за розміром, переважно циліндричної форми, коротший, ніж склянка з ручкою. Але кухоль може бути не лише скляним, а й металевим, керамічним.

Мовознавці радять віддавати перевагу саме слову "виделка", коли мовиться про знаряддя для їди. Адже слово "вилка" у цьому разі є калькою з російської.

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  • кофейник, кавник;
  • кофемолка – млинок для кави;

Зауважимо, що слово "кофейник" фіксують наші словники. Але мовознавці називали його "штучним" в українській мові, адже в нас немає "кофе", а є кава. Також варто замінити і слово "кофемолка".

  • сахарниця – цукорниця;
  • солонка – сільниця;


Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos

Що цікаво, неподалік Львова є населений пункт "Солонка". 

  • поднос – піднос, таця;
  • пробка до пляшки – корок;
  • салфетки – серветки;

Цікаво! В українських словниках ви знайдете слово "піднос" як синонім до "таця". Все ж сучасні мовознавці радять вживати останнє.  Така сама історія і з "корком" та "серветкою".

  • тьорка – тертушка;
  • кувшин – глечик;
  • протвєнь – деко;
  • друшлаг – друшляк;
  • сковорідка, сковорода, пательня;


Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos

Якщо вам здається, що в українській мові немає слова "сковорідка" чи "сковорода", а є тільки "пательня", пам'ятайте: нормативними є усі ці три слова. Згадуйте при цьому видатного українського філософа Григорія Сковороду. Що цікаво, пательня є діалектизмом. 

Читайте Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською

  • половник – ополоник, черпак;
  • досточка – дощечка;
  • трубочка – соломинка;


Як українською правильно називати елементи на кухні / Depositphotos

Щодо слова "трубочка", то його ви також знайдете у словниках як синонім до "соломинки". 

  • тряпка – ганчірка, шматка;
  • корзина – кошик;
  • мусорник – смітник;

Раніше ми також розповідали, як правильно українською назвати частини будинку.