Львівський університет очолив рейтинг вишів з найбільшим балом на ЗНО при вступі

Український католицький університет у 2019 році очолив рейтинг вишів за показником середнього балу ЗНО абітурієнтів, яких зарахували на контракт. Вступники на контракт в УКУ в середньому отримали на ЗНО 183, 72 бали.

Рейтинг склала інформаційна система Вступ.Освіта.UA.

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Результати отримали порівнявши середні бали усіх вступників в українські університети на перший курс бакалаврату на контрактній основі. На другому місці в рейтингу Києво-Могилянська академія. Першокурсники-контрактники цього університету в середньому набирали на ЗНО 173, 99 бала.



Їдальня УКУ зсередини / фото: Galinfo

До рейтингу не включили університети, які зарахували менше ніж 20 осіб на контракт. Всього підрахували бали вступників до 200 закладів вищої освіти.

Повний перелік університетів можна знайти за посиланням.

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Топ-10 університетів з найвищим показником "Середній бал ЗНО на контракт 2019"