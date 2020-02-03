Львівський університет очолив рейтинг вишів з найбільшим балом на ЗНО при вступі
Український католицький університет у 2019 році очолив рейтинг вишів за показником середнього балу ЗНО абітурієнтів, яких зарахували на контракт. Вступники на контракт в УКУ в середньому отримали на ЗНО 183, 72 бали.
Рейтинг склала інформаційна система Вступ.Освіта.UA.
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Результати отримали порівнявши середні бали усіх вступників в українські університети на перший курс бакалаврату на контрактній основі. На другому місці в рейтингу Києво-Могилянська академія. Першокурсники-контрактники цього університету в середньому набирали на ЗНО 173, 99 бала.
Їдальня УКУ зсередини / фото: Galinfo
До рейтингу не включили університети, які зарахували менше ніж 20 осіб на контракт. Всього підрахували бали вступників до 200 закладів вищої освіти.
Повний перелік університетів можна знайти за посиланням.
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Топ-10 університетів з найвищим показником "Середній бал ЗНО на контракт 2019"
- Український католицький університет – 183,72;
- Києво-Могилянська академія – 173,99;
- Українська медична стоматологічна академія (Полтава) – 168,24;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 166,6;
- Одеський національний медичний університет – 163,22;
- Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України – 162,21;
- Харківський національний медичний університет – 162,12;
- Тернопільський національний медичний університет – 162,08;
- Національний медичний університет імені Олександра Богомольця (Київ) – 161,99;
- Київський медичний університет – 161,4.