Розберімося, що стоїть за цими словами й чому вони так добре прижилися в мережевому спілкуванні, з посиланням на SlangZone.

Мамина бусінка, царапинка й корзиночка – як соцмережі називають маминих синків?

У соцмережах дорослий чоловік може мати роботу, автомобіль і власні плани на життя, але для мами залишатися її маленьким хлопчиком. Навіть якщо йому вже тридцять, він радиться з мамою щодо кожного кроку, а в побуті без неї наче й не дасть собі ради.

Тема дорослих чоловіків, які надмірно залежать від матерів, часто з'являється в соціальних мережах. Користувачі обговорюють різні ситуації, діляться історіями й жартують про таких чоловіків. Для коментаторів вони давно перетворилися на "маминих бусінок", "маминих царапинок" і "синочок-корзиночок".

Найпоширеніший вислів – "мамин / мамчин синок". Він існує давно й означає розпещеного, виніженого хлопчика або юнака. Тобто явище, над яким сьогодні жартують у соцмережах, має давню назву. А от інтернет додав до неї цілий словничок кумедних прізвиськ. Зібрали цікаві назви й розбираємося, що за ними стоїть:

Мамина черешня – пестлива назва, яка в іронічному контексті підкреслює особливий статус сина. Він для мами такий солоденький і дорогий, що й дорослішати йому, здається, зовсім не обов'язково.

– пестлива назва, яка в іронічному контексті підкреслює особливий статус сина. Він для мами такий солоденький і дорогий, що й дорослішати йому, здається, зовсім не обов'язково. Мамина бусінка – синочок такий дорогоцінний, що його не можна залишити без маминого нагляду навіть на п'ять хвилин.

– синочок такий дорогоцінний, що його не можна залишити без маминого нагляду навіть на п'ять хвилин. Синочка-корзиночка – один із найвідоміших мемних варіантів. У ньому поєдналися пестливе звертання до сина й образ чогось маленького, що треба дбайливо носити в кошику. Українською "корзинка", звісно, буде "кошиком", але в мемах часто зберігають саме форму "корзиночка".

– один із найвідоміших мемних варіантів. У ньому поєдналися пестливе звертання до сина й образ чогось маленького, що треба дбайливо носити в кошику. Українською "корзинка", звісно, буде "кошиком", але в мемах часто зберігають саме форму "корзиночка". Мамина царапинка – кумедне, дещо абсурдне прізвисько. Воно створює враження, ніби син настільки тендітний, що його треба оберігати навіть від найменшої подряпини. Однак український відповідник слова "царапинка" – "подряпинка".

– кумедне, дещо абсурдне прізвисько. Воно створює враження, ніби син настільки тендітний, що його треба оберігати навіть від найменшої подряпини. Однак український відповідник слова "царапинка" – "подряпинка". Мамин пиріжечок – ще один кулінарний варіант, у якому ніжність межує із сарказмом. Адже для мами її хлопчик завжди найсолодший, навіть коли він давно дорослий.

– ще один кулінарний варіант, у якому ніжність межує із сарказмом. Адже для мами її хлопчик завжди найсолодший, навіть коли він давно дорослий. Мамин горобчик – маленький, беззахисний і залежний від материнської турботи. Навіть якщо за паспортом це вже дорослий чоловік.

Окрему групу становлять жартівливі назви, пов'язані з великими або хижими тваринами й птахами: "мамин лев", "мамин орел", "мамин тигр". Тут іронія будується на контрасті: сина ніби наділяють силою, мужністю та величчю, але вдома цей грізний хижак усе ще потребує маминого захисту й схвалення.

Звісно, не кожне таке прізвисько є усталеним мемом. Частина назв виникає спонтанно в коментарях, а потім їх підхоплюють інші користувачі.

Від давніх народних назв до інтернетного фольклору

Цікаво, що українська мова має й давні назви для розпещеної, надмірно доглянутої людини. Серед них – мамій, мамчич, мазун, любчик, пестій, пестун. Ці слова відрізняються від сучасних мемних прізвиськ, але допомагають побачити, що надмірна опіка й залежність від батьків давно були помітними рисами людської поведінки.

У соцмережах такі назви утворюються за зрозумілою моделлю: до слова "мамин" додають назву чогось милого, маленького, дорогоцінного або, навпаки, великого й могутнього. Так виникає комічний контраст між дорослим чоловіком і образом дитини, яку постійно треба захищати.

А ще інтернет любить перебільшення. Що несподіваніше поєднання слів, то легше воно запам'ятовується, розходиться мемами й обростає новими варіантами. Так формується своєрідний мережевий фольклор, у якому користувачі постійно вигадують назви для знайомих типажів.

А які варіанти "маминих синків" траплялися вам у соцмережах?