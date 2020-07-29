Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у більшості міст і районів 1 вересня діти все-таки підуть до навчальних закладів.

Про це міністр розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" та запевнив, що у МОЗ щодо цього питання є чітка позиція – всі учні у вересні мають бути за партами.

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Степанов пояснив, що діти повинні навчатися, безпосередньо перебувати в школі. Звісно, дуже важливою є безпека дітей, але у МОЗ спостерігають, що у більшості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня.

За словами міністра, завтра, 30 липня 2020 року, відбудеться нарада. На ній обговорять підготовку до нового навчального року.

"Завтра буде остаточне рішення щодо правила (навчання у школах – 24 канал). Вони не складні. Ми ж враховуємо, що це діти", – зазначив Степанов.