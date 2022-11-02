"Треба бути готовими": у Львові їжу для школярів готували на буржуйках
Джерело:Андрій Садовий
Росія продовжує обстрілювати ракетами енергетичні об'єкти України. Через це у регіонах нашої держави значні проблеми зі світлом.
Проблеми з електроенергією впливають і на процес навчання. Зокрема через те, що у містах та селах вимушено вимикають світло.
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У Львові їжу для школярів готували на буржуйці
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в одній зі шкіл міста виникли тимчасові проблеми з електропостачанням. Тож не було змоги нормально приготувати обід. Однак проблему вдалось вирішити.
У Львові їжу для школярів готували на буржуйці / фото Андрій Садовий
На цьому фото ви бачите як проблему вирішили за допомогою буржуйки. На жаль, це наші нові реалії. Ми не знаємо, яка зима нас чекає попереду,
– повідомив мер Львова.
Також Садовий наголосив, що системні обстріли електропідстанцій та ТЕЦ змушують бути готовими до нестандартних рішень. А буржуйки, за його словами, необхідні для того, аби в разі тривалого перебування в укриті чи відсутності газу та електроенергії була можливість зігрітися та приготувати їжу. Звичайно, все це за умов дотримання чітких правил безпеки.
У Львові змінили графік канікул у школах
У Львові вирішили перенести осінні канікули у школах. Усе задля того, аби діти навчались, коли надворі ще тепло. Таким чином у місті економлять електроенергію.
Школам міста запропонували перенести на пізніше осінні канікули, повідомив очільник міського управління освіти Андрій Закалюк.
Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
- Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.