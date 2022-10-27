"Ми переможемо": школярі на Тернопільщині вразили міністра освіти позитивом під час тривоги

Росія продовжує тероризувати Україну обстрілами ракет. Повітряні тривоги у нашій державі лунають щодня.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш оприлюднив відео спілкування учнів місцевої школи з міністром освіти та науки України Сергієм Шкарлетом. Відео записали під час повітряної тривоги в укритті.

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На запитання міністра "Ми переможемо?" школярі голосно та дружно відповідають: "Так!". При цьому Шкарлет каже їм навчатись старанно.

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"Діти ще такі маленькі, але вже незламні"

Очільник МОН у своєму телеграм-каналі також виклав це відео і уточнив, що під час повітряної тривоги спустилися разом з учнями початкової школи і вчителями до укриття.

Діти ще такі маленькі, але вже такі сильні та незламні патріоти своєї країни. Пишаюся ними! Велика подяка батькам і вчителям за виховання гідних доньок і синів України!,

– наголосив Шкарлет.

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Міністр освіти та науки України також повідомив, що на сьогодні в області працює майже 1,3 тисячі навчальних закладів. Майже 800 – очно, близько 370 – у змішаній формі та понад 100 – онлайн.

Укриття забезпечили у понад 90% закладів освіти Тернопільщини.

Також, за словами Шкарлета, 100% навчальних закладів готові до опалювального сезону.

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