Навчання триває, попри війну: скільки дітей вчиться у школах та садках України
Джерело:Сергій Шкарлет
В Україні триває навчання у закладах освіти, попри повномасштабну війну Росії проти нашої держави. Діти та студенти вчаться очно, онлайн та змішано залежно від безпекової ситуації.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 7 листопада навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. У них вчиться близько 4 мільйонів учнів.
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Як працюють школи в Україні
Шкарлет уточнив також, як працюють школи в Україні:
- майже 3,2 тисячі – очно;
- понад 6,1 тисячі – онлайн;
- близько 3,5 тисячі – змішано.
Загалом у школах України вчиться понад 3,9 мільйона учнів. З них:
- очно – майже 850 тисяч;
- дистанційно – понад 2,1 мільйона;
- змішано – близько 950 тисяч.
Також у школах функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчиться понад 32 тисячі учнів з особливими потребами.
У школах України також здобуває освіту майже 165 тисяч учнів-переселенців. При цьому майже 100 тисяч школярів із тимчасово окупованих територій.
Скільки дітей вчиться у дитсадках
В Україні працює 9 700 дитячих садочків. Там здобуває освіту майже 648 тисяч вихованців. З них:
- очно – майже 310 тисяч;
- дистанційно – майже 290 тисяч;
- змішано – понад 75 тисяч.
При цьому, за словами міністра, майже 7,5 тисячі дітей з особливими потребами навчаються зараз в українських садоках. Для них функціонує майже 4,5 тисячі інклюзивних груп.
До слова, майже пів мільйона вчителів та вихователів вчать дітей у школах та дитсадках.
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Як зараз триває навчання в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
- У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
- Школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
- Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.