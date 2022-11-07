Навчання триває, попри війну: скільки дітей вчиться у школах та садках України

7 листопада 2022 , 14:44
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Джерело:

Сергій Шкарлет

В Україні триває навчання у закладах освіти, попри повномасштабну війну Росії проти нашої держави. Діти та студенти вчаться очно, онлайн та змішано залежно від безпекової ситуації.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 7 листопада навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. У них вчиться близько 4 мільйонів учнів. 

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Як працюють школи в Україні 

Шкарлет уточнив також, як працюють школи в Україні: 

  • майже 3,2 тисячі – очно;
  • понад 6,1 тисячі – онлайн;
  • близько 3,5 тисячі – змішано.

Загалом у школах України вчиться понад 3,9 мільйона учнів. З них:

  • очно – майже 850 тисяч;
  • дистанційно – понад 2,1 мільйона;
  • змішано – близько 950 тисяч.  

Також у школах функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчиться понад 32 тисячі учнів з особливими потребами. 

У школах України також здобуває освіту майже 165 тисяч учнів-переселенців. При цьому майже 100 тисяч школярів із тимчасово окупованих територій. 

Скільки дітей вчиться у дитсадках 

В Україні працює 9 700 дитячих садочків. Там здобуває освіту майже 648 тисяч вихованців. З них:

  • очно – майже 310 тисяч;
  • дистанційно – майже 290 тисяч;
  • змішано – понад 75 тисяч. 

При цьому, за словами міністра, майже 7,5 тисячі дітей з особливими потребами навчаються зараз в українських садоках. Для них функціонує майже 4,5 тисячі інклюзивних груп.

До слова, майже пів мільйона вчителів та вихователів вчать дітей у школах та дитсадках.

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Як зараз триває навчання в Україні

  • Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
  • Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
  • Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
  • Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
  • Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.
  • У Рівному учні повернулися за парти з 31 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
  • А у Тернополі з 31 жовтня починаються осінні канікули у школах, повідомив мер міста Сергій Надал.
  • Школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.
  • Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
  • Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
  • У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
  • Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
  • Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.

Автор: Марія Волошин