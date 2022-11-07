Навчання триває, попри війну: скільки дітей вчиться у школах та садках України

В Україні триває навчання у закладах освіти, попри повномасштабну війну Росії проти нашої держави. Діти та студенти вчаться очно, онлайн та змішано залежно від безпекової ситуації.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 7 листопада навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. У них вчиться близько 4 мільйонів учнів.

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Як працюють школи в Україні

Шкарлет уточнив також, як працюють школи в Україні:

майже 3,2 тисячі – очно;

понад 6,1 тисячі – онлайн;

близько 3,5 тисячі – змішано.

Загалом у школах України вчиться понад 3,9 мільйона учнів. З них:

очно – майже 850 тисяч;

дистанційно – понад 2,1 мільйона;

змішано – близько 950 тисяч.

Також у школах функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчиться понад 32 тисячі учнів з особливими потребами.

У школах України також здобуває освіту майже 165 тисяч учнів-переселенців. При цьому майже 100 тисяч школярів із тимчасово окупованих територій.

Скільки дітей вчиться у дитсадках

В Україні працює 9 700 дитячих садочків. Там здобуває освіту майже 648 тисяч вихованців. З них:

очно – майже 310 тисяч;

дистанційно – майже 290 тисяч;

змішано – понад 75 тисяч.

При цьому, за словами міністра, майже 7,5 тисячі дітей з особливими потребами навчаються зараз в українських садоках. Для них функціонує майже 4,5 тисячі інклюзивних груп.

До слова, майже пів мільйона вчителів та вихователів вчать дітей у школах та дитсадках.

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Як зараз триває навчання в Україні