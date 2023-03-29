Яким буде НМТ-2023 з німецької мови: пройдіть демонстраційний тест

Український центр оцінювання якості освіти поступово публікує демонстраційні тести з різних предметів, щоб абітурієнти могли підготуватися. Тепер оприлюднили тест НМТ з німецької мови.

Навіщо потрібний демонстраційний тест? Його проходження нагадує реальний НМТ. Учасники можуть вибирати послідовність виконання завдань, а після завершення отримають результати.

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УЦОЯО оприлюднив демонстраційний тест з німецької мови

Тест можна пройти в онлайн-режимі. Також його можна скачати на свій гаджет, якщо у вас наразі немає можливості пройти його протягом 60 хвилин.

Всього є 32 завдання. Демонстраційний тест з німецької мови доступний за цим посиланням.

Важливо, що на НМТ-2023 з німецької мови на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, також не буде завдань з аудіювання.

Загалом на НМТ з німецької мови буде 32 завдання. Серед них 5 – з вибором однієї правильної відповіді, 11 – на встановлення відповідності, 16 – на заповнення пропусків у текстів.

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Які демоваріанти тестів оприлюднили раніше

Український центр оцінювання якості освіти раніше опублікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:

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