Каким будет НМТ-2023 по немецкому языку: пройдите демонстрационный тест

Украинский центр оценивания качества образования постепенно публикует демонстрационные тесты по разным предметам, чтобы абитуриенты могли подготовиться. Теперь обнародовали тест НМТ по немецкому языку.

Зачем нужен демонстрационный тест? Его прохождение напоминает реальный НМТ. Участники могут выбирать последовательность выполнения задач, а по завершении получат результаты.

К теме Не забудьте: в коем случае участника НМТ не пропустят в экзаменационный центр

УЦОКО обнародовал демонстрационный тест по немецкому языку

Тест можно пройти в онлайн-режиме. Также его можно скачать на свой гаджет, если у вас нет возможности пройти его в течение 60 минут.

Всего есть 32 задания. Демонстрационный тест по немецкому языку доступен по этой ссылке.

Важно, что на НМТ-2023 по немецкому языку на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, также не будет задач по аудированию.

В общей сложности на НМТ по немецкому языку будет 32 задания. Среди них 5 – с выбором одного правильного ответа, 11 – на установление соответствия, 16 – на заполнение пробелов в текстах.

К теме Приближено к ВНО, а платформа защищена от копирований: что изменилось в НМТ-2023

Какие демоварианты тестов обнародовали ранее

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по таким предметам :

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Введение в вузы на основе НМТ: коротко