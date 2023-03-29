Каким будет НМТ-2023 по немецкому языку: пройдите демонстрационный тест
Источник:УЦОКО
Украинский центр оценивания качества образования постепенно публикует демонстрационные тесты по разным предметам, чтобы абитуриенты могли подготовиться. Теперь обнародовали тест НМТ по немецкому языку.
Зачем нужен демонстрационный тест? Его прохождение напоминает реальный НМТ. Участники могут выбирать последовательность выполнения задач, а по завершении получат результаты.
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УЦОКО обнародовал демонстрационный тест по немецкому языку
Тест можно пройти в онлайн-режиме. Также его можно скачать на свой гаджет, если у вас нет возможности пройти его в течение 60 минут.
Важно, что на НМТ-2023 по немецкому языку на реальном тестировании не будет задач с открытой формой ответа, также не будет задач по аудированию.
В общей сложности на НМТ по немецкому языку будет 32 задания. Среди них 5 – с выбором одного правильного ответа, 11 – на установление соответствия, 16 – на заполнение пробелов в текстах.
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Какие демоварианты тестов обнародовали ранее
Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по таким предметам :
Введение в вузы на основе НМТ: коротко
- НМТ в 2023 году будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык, биология, физика, химия. Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.