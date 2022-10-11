На відновлення потрібні значні кошти: яких руйнувань зазнала бібліотека Максимовича у Києві
Джерело:Читомо
Внаслідок ракетного удару Росії 10 жовтня по Києву загинули та постраждали люди. Також пошкоджені заклади освіти, культури та об'єкти інфраструктури.
Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування.
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Яких руйнувань зазнала бібліотека Максимовича
Збитки Наукової бібліотеки імені Максима Максимовича, за словами її директора, важко підрахувати. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами.
Площа враження від хвилі була такою, що вікна де-не-де залишилася цілі,
– зауважив Олег Сербін.
Скільки грошей потрібно на відновлення закладу
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Ракетний обстріл Києва: коротко
- Російські військові зранку 10 жовтня завдали масового удару по містах України, зокрема Києву. Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в Шевченківському та Солом'янському районах.
- У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкового ракетного удару по Києву є травмовані та загиблі. Наразі відомо про 5 загиблих і 51 постраждалого. Госпіталізовано 41 людину.
- Під час обстрілу Києва окупанти поцілили в парк Шевченка. Російська ракета приземлилася прямо у дитячий майданчик. Крім того, після обстрілу Києва встояв скляний міст біля арки Дружби народів.
- У Києві та області тимчасово відключатимуть світло через ранкові ракетні удари з боку російських військових. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
- За даними української розвідки, ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня.
- Російські ракети зокрема пошкодили споруди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомив ректор Володимир Бугров у фейсбуці. Університет перевели на дистанційку.
- Зазнав пошкоджень й інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Як повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко, руйнувань зазнали також філармонія, музеї Ханенків та Шевченка. Через ракетний удар сильно пошкоджені й штаб-квартира Міністерства освіти і науки України та Київський міський будинок учителя.
- У Києві, до слова, впроваджують графіки погодинних відключень електроенергії.