На відновлення потрібні значні кошти: яких руйнувань зазнала бібліотека Максимовича у Києві

Внаслідок ракетного удару Росії 10 жовтня по Києву загинули та постраждали люди. Також пошкоджені заклади освіти, культури та об'єкти інфраструктури.

Серед пошкоджених російськими ракетами закладів столиці – і Наукова бібліотека імені М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка. Директор бібліотеки Олег Сербін розповів, наскільки серйозними є руйнування.

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Яких руйнувань зазнала бібліотека Максимовича

Збитки Наукової бібліотеки імені Максима Максимовича, за словами її директора, важко підрахувати. В основному у будівлі пошкоджені вікна, двері та стіни. Книги при цьому вціліли, адже скло летіло поміж рядами.

Площа враження від хвилі була такою, що вікна де-не-де залишилася цілі,

– зауважив Олег Сербін.

Він також наголосив, що на момент вибуху в бібліотеці перебувала частина колективу та директор. Усі живі та неушкоджені.

Скільки грошей потрібно на відновлення закладу

Олег Сербін розповів, що на відновлення бібліотеки потрібні значні кошти. До нього уже звернулося багато волонтерів і благодійників. Вони пропонували допомогу. Однак інформацію про те, як можна допомогти, оприлюднять згодом.

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