Один з київських вишів побудував незаконний житловий будинок на своїй території
Київський національний університет імені Тараса Шевченка уклав договір на будівництво житлового багатоквартирного будинку на ділянці, яку держава надала у користування вишу. Слідчі відкрили кримінальну справу.
Про незаконне будівництво пише ProfiDom.
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На вулиці Ломоносова 73-79 в місті Києві, побудований житловий комплекс "Сонячна брама". Проте, будівельна компанія не отримувала жодних дозволів на будівництво.
Річ у тім, що земельна ділянка під будинком належить державі, яку було передано у користування Київському національному університету. А у 2003 році адміністрація вишу уклала договір про будівництво там житлового комплексу, проте не мала для цього прав.
Повідомляється, що будівельні роботи вже завершені, а об'єкт навіть готовий до експлуатації.
Житловий комплекс зверху / фото: ЛУН
Тепер правоохоронці розслідують справу із захопленням ділянки та незаконним будівництвом, яке унеможливлює подальше використання землі державою.
Також будівництво хотіли продовжити на сусідній ділянці, яка теж належить державі.
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Що відомо про Київський національний університет імені Шевченка
- заснований у 1834 році;
- вважається одним з найпрестижніших вишів в Україні;
- у 2020 році увійшов до 550 кращих університетів світу.