Один з київських вишів побудував незаконний житловий будинок на своїй території

Київський національний університет імені Тараса Шевченка уклав договір на будівництво житлового багатоквартирного будинку на ділянці, яку держава надала у користування вишу. Слідчі відкрили кримінальну справу.

Про незаконне будівництво пише ProfiDom.

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На вулиці Ломоносова 73-79 в місті Києві, побудований житловий комплекс "Сонячна брама". Проте, будівельна компанія не отримувала жодних дозволів на будівництво.

Річ у тім, що земельна ділянка під будинком належить державі, яку було передано у користування Київському національному університету. А у 2003 році адміністрація вишу уклала договір про будівництво там житлового комплексу, проте не мала для цього прав.

Повідомляється, що будівельні роботи вже завершені, а об'єкт навіть готовий до експлуатації.



Житловий комплекс зверху / фото: ЛУН

Тепер правоохоронці розслідують справу із захопленням ділянки та незаконним будівництвом, яке унеможливлює подальше використання землі державою.

Також будівництво хотіли продовжити на сусідній ділянці, яка теж належить державі.

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Що відомо про Київський національний університет імені Шевченка