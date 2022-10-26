"Намагаємося зробити все": скільки шкіл, училищ та вишів в Україні мають укриття

В Україні продовжують облаштовувати надійні укриття в освітніх закладах. Таким чином все більше дітей та студентів можуть вчитися офлайн.

При цьому, за даними МОН, у навчальних закладах облаштовують як найпростіші, так і надійні сховища. Найбільше їх в училищах.

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Скільки шкіл, училищ та вишів в Україні мають укриття

Очільник директорату дошкільної, шкільної освіти МОН Олег Єресько в етері телемарафону на "Суспільному" розповів, що майже 70% шкіл в Україні мають укриття. Також сховища є у 75% вишів та понад 92% училищ нашої країни.

Намагаємося робити все, щоб всі були захищені. Ситуація сильно різниться в залежності від регіонів,

– зазначив Єресько.

Скільки шкіл мають WiFi в укриттях

1 710 шкіл України, а це 7,44 %, мають WiFi в укриттях, повідомили у Мінцифри.

Лідером є Львівська область. Вона має 223 таких шкіл;

Житомирська область має 146 таких закладів освіти;

Дніпропетровська – 140;

Івано-Франківська – 139.

Найменша кількість шкіл, які мають інтернет в укриттях, розташована у таких областях:

Запорізькій – 7;

Миколаївській – 9;

Харківській – 19.

Також у Мінцифри повідомили, що WiFi немає у 3 127 школах. Щодо 17 623 таких закладів освіти вони інформації не мають.

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