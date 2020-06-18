Пункти проведення ЗНО в Києві перевірили: скільки з них не готові приймати учасників
У Києві провели інспекцію пунктів проведення ЗНО. Сім з них виявилися не готовими до прийому учасників тестування. Натомість 95 пунктів відповідають вимогам санітарного лікаря.
Моніторинг пунктів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання провели фахівці Держпродспоживслужби у Києві разом з представниками КМДА, повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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У 7 пунктах були виявлені порушення вимог постанови головного державного санітарного лікаря,
– йдеться у повідомленні.
Які порушення виявили
- відсутній медичний працівник;
- співробітники недостатньо забезпечені засобами індивідуального захисту (маски медичні, рукавички), антисептичними та дезінфікувальними засобами, безконтактними термометрами.
Натомість більшість перевірених пунктів, а саме 95, відповідають усім визначеним вимогам.
Як проходитиме контроль заходів безпеки у місцях тестувань
- Перевірятимуть дотримання протиепідемічних заходів у пунктах у Києві тестування 10 робочих груп.
- Вони працюватимуть напередодні початку кожної сесії ЗНО та вступних випробувань.
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Що відомо про ймовірне скасування ЗНО
- 15 та 17 червня в Україні мало відбутися пробне тестування. Однак його скасували через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19. Згодом тест запропонували пройти онлайн, однак сайт не витримав навантаження.
- Через скасування пробного ЗНО українці забили на сполох. Причина – ймовірність того, що ЗНО взагалі не проведуть.
- У МОН запевняють, що тестування проведуть, однак його можуть знову перенести.