У Києві провели інспекцію пунктів проведення ЗНО. Сім з них виявилися не готовими до прийому учасників тестування. Натомість 95 пунктів відповідають вимогам санітарного лікаря.

Моніторинг пунктів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання провели фахівці Держпродспоживслужби у Києві разом з представниками КМДА, повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Зверніть увагу Як повернути гроші за пробне ЗНО: пояснення уряду У 7 пунктах були виявлені порушення вимог постанови головного державного санітарного лікаря,

– йдеться у повідомленні. Які порушення виявили відсутній медичний працівник;

співробітники недостатньо забезпечені засобами індивідуального захисту (маски медичні, рукавички), антисептичними та дезінфікувальними засобами, безконтактними термометрами. Натомість більшість перевірених пунктів, а саме 95, відповідають усім визначеним вимогам. Як проходитиме контроль заходів безпеки у місцях тестувань Перевірятимуть дотримання протиепідемічних заходів у пунктах у Києві тестування 10 робочих груп.

Вони працюватимуть напередодні початку кожної сесії ЗНО та вступних випробувань. Дізнайтеся більше Дати, обмеження та можливість відміни: найважливіше про ЗНО-2020 Важливо! Рада 18 червня звільнила випускників від обов’язкового проходження ДПА. За таке зміни проголосували 356 парламентарів. Що відомо про ймовірне скасування ЗНО 15 та 17 червня в Україні мало відбутися пробне тестування. Однак його скасували через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19. Згодом тест запропонували пройти онлайн, однак сайт не витримав навантаження.

Через скасування пробного ЗНО українці забили на сполох. Причина – ймовірність того, що ЗНО взагалі не проведуть.

У МОН запевняють, що тестування проведуть, однак його можуть знову перенести.