270 украинских учеников и студентов получат стипендии от президента

В Украине наградили 270 победителей всеукраинских олимпиад от Малой академии наук. Школьники стали лауреатами стипендии главы государства. В этом году размер выплат составляет 2600 гривен каждый месяц.

Дипломы вручала министр образования Украины Анна Новосад.

По теме: Украина выделит рекордные 100 миллионов гривен на проекты молодых ученых

Мы как правительство должны сделать все зависящее от нас, чтобы каждый из вас имел возможность продолжать здесь научную карьеру, имел все условия для этого, был интегрирован в международный контекст,

– объяснила Анна Новосад.

По словам главы Министерства образования, денежные выплаты происходят ежемесячно в течение года.

Также Анна Новосад рассказала, что во время учебы в школе тоже участвовала в олимпиаде по немецкому языку. Победа в конкурсе позволила ей переосмыслить обучение в школе.

47 участников получают президентскую стипендию уже во второй раз. 5 учеников завоевали награды уже в третий раз. А ученик 11-го класса Новопечерской школы Киева Алексей Масалатин стал лауреатом стипендии Президента в четвертый раз.

Читайте также: Более 10 миллионов евро финансирования: в Минобразования рассказали о сотрудничестве с НАТО

Что такое президентская стипендия?