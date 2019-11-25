270 українських учнів та студентів отримають стипендії від президента

В Україні нагородили 270 переможців всеукраїнських олімпіад від Малої академії наук. Школярі стали лауреатами стипендії глави держави. В цьому році розмір виплат становить 2600 гривень кожного місяця.

Дипломи вручала міністерка освіти України Ганна Новосад.

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Ми як уряд маємо зробити все залежне від нас, щоб кожен з вас мав можливість продовжувати тут наукову кар’єру, мав усі умови для цього, був інтегрований в міжнародний контекст,

– пояснила Ганна Новосад.

За словами очільниці міністерства освіти, грошові виплати відбуваються щомісяця протягом року.

Також Ганна Новосад розповіла, що під час навчання в школі теж брала участь в олімпіаді з німецької мови. Перемога в конкурсі дозволила їй переосмислити навчання в школі.

47 учасників отримують президентську стипендію вже вдруге. 5 учнів вибороли нагороди вже втретє. А учень 11-го класу Новопечерської школи Києва Олексій Масалатін став лауреатом стипендії Президента вчетверте.

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Що таке президентська стипендія?