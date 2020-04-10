5 итогов первой недели "Всеукраинской школы онлайн": статистика, ошибки и зарядка
В министерстве образования и науки Украины подытожили первую неделю проекта "Всеукраинская школа онлайн", который стартовал 6 апреля. За это время в свободный доступ было выложено 165 уроков по 11 предметам для 5-11 классов.
О достижениях пишут в пресс-службе МОН.
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Онлайн-уроки, которые сняты в пределах проекта, приобрели популярность на всех площадках, где транслировались.
Какова аудитория у "Всеукраинской школы онлайн"
В частности, на ютуб-канал министерства образования за сутки подписались 50 тысяч пользователей, сейчас на него подписано уже более 160 тысяч человек. В то же время за последние 5 дней видео посмотрели более 3,5 миллионов раз.
Какой предмет самый популярный
Английский язык стал самым популярным в 5, 6, 7 и 8 классах. К тому же, большинство просмотров принадлежит пользователям в возрасте от 18 до 54 лет. Это свидетельствует, что онлайн-уроки становятся полезными не только детям, но и взрослым.
Зарядка стала популярной в Tik-Tok
Видео с зарядкой стали популярными не только на ютубе, но и в Tik-Tok, где дети записывают собственные варианты популярной сегодня зарядки. Если ввести хэштег зарядка в ТикТок, можно увидеть многочисленные видео, которые имеют охват в 9,4 миллиона человек.
Более половины зрителей смотрят уроки с телефона
53,3% зрителей смотрят уроки на ютуб-канале МОН с телефона, и только 37,3% – с компьютера. Такие показатели разрушают миф о том, что смартфон непригоден для обучения.
Ошибки во время онлайн-уроков
Родители школьников жалуются на ошибки учителей во время онлайн-уроков. Такая ситуация недопустима, отмечают в министерстве. Все, кто привлечен к подготовке уроков, работают над устранением ошибок.
От идеи создания курса до первого выхода в эфир прошло всего 2 недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир – около 30 видео в сутки. При таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков не хватило времени,
– пояснили в МОН.
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Что известно о "Всеукраинской школе онлайн"?
Образовательный проект, инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
Съемки уроков происходят в Новопечерский школе города Киева. В видеозанятиях кроме 40 киевских педагогов также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры и другие.
Посмотреть видео с занятиями можно будет на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
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