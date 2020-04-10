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5 підсумків першого тижня "Всеукраїнської школи онлайн": статистика, помилки та руханка

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Назвали головні підсумки першого тижня / Ross Sneddon

У міністерстві освіти та науки України підсумували перший тиждень проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", який стартував 6 квітня. За цей час у вільний доступ було викладено 165 уроків з 11 предметів для 5-11 класів.

Про досягнення пишуть у пресслужбі МОН.

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Онлайн-уроки, які зняті в межах проєкту, набули популярності на всіх майданчиках, де транслювалися.

Яка аудиторія у "Всеукраїнської школи онлайн"

Зокрема, на ютуб-канал міністерства освіти за добу підписалось 50 тисяч користувачів, зараз на нього підписано вже понад 160 тисяч осіб. Водночас за останні 5 днів відео переглянули понад 3,5 мільйона разів.

Який предмет найпопулярніший

Англійська мова стала найпопулярнішою в 5, 6, 7 та 8 класах. До того ж, більшість переглядів належать користувачам віком від 18 до 54 років. Це свідчить, що онлайн-уроки стають в пригоді не лише дітям, але й дорослим.

Руханка стала популярною у Tik-Tok

Відео з руханками стали популярними не лише у ютубі, але й у Tik-Tok, де діти записують власні варіанти популярної сьогодні зарядки. Якщо ввести хештег #руханка в ТікТок, можна побачити численні відео, які мають охоплення в 9,4 мільйони осіб.

Понад половина глядачів дивляться уроки з телефону

53,3% глядачів дивляться уроки на ютуб-каналі МОН з телефону, і лише 37,3% – з комп'ютера. Такі показники руйнують міф про те, що смартфон непридатний для навчання.

Помилки під час онлайн-уроків

Батьки школярів скаржаться на помилки вчителів під час онлайн-уроків. Така ситуація неприпустима, наголошують в міністерстві освіти. Всі, хто залучені до підготовки уроків працюють над усуненням помилок.

Від ідеї створення курсу до першого виходу в ефір пройшло всього 2 тижні. Усі уроки виходили з продакшну вночі напередодні виходу в ефір – близько 30 відео на добу. За таких термінів на обов'язкову експертну перевірку уроків не вистачило часу,
– пояснили у МОН.

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Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.

Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Українська школа онлайн Школа Освіта Вчителі Міністерство освіти та науки України Школярі
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