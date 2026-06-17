Так как же правильно говорить на украинском языке и действительно ли "бутилка" является суржиком или заимствованием, а "пляшка" – единственной литературной нормой, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Бутылка или пляшка – как правильно по-украински?

Сегодня этот предмет есть повсюду, мы его видим постоянно и всегда отделяем его от тары с жидкостью. А задумывались ли вы, почему одни говорят "бутылка", а другие – "пляшка"? Это тот случай, когда в украинском языке сосуществуют слова со схожим значением, но не одинаковым статусом.

В современном литературном украинском языке нормативным названием сосуда для жидкостей является "пляшка". Именно это слово приводят словари в качестве основного. Им обозначают стеклянную или пластиковую емкость с узким горлышком для хранения воды, молока, вина, масла или других жидкостей.

Интересно, что само слово "пляшка" пришло в украинский язык через польское flaszka, а его корни уходят ещё глубже – к немецкому Flasche. То есть слово давно прижилось в украинском языке и стало своим.

Зато "бутылка" – и е слово, которое вы тоже встретите в словарях; оно встречается в некоторых говорах и разговорной речи, но в литературном языке считается ненормативным или диалектным вариантом, как и вариант " бутелька". Оно родственно слову "бутель" – большой посуде для жидкости.

А вот слово "бутель" также имеет интересную историю. Оно происходит от ряда европейских слов, обозначающих большую емкость: французского bouteille, итальянского bottiglia и латинского buttis – "бочка". От этого корня происходят и слова "bottle" в английском и "bouteille" во французском. Для обозначения большой бутылки у украинцев есть еще одно слово – "сулия".

Кстати, первые стеклянные бутылки люди изготавливали еще более трех тысяч лет назад в Египте и Месопотамии. А настоящую революцию в их производстве вызвало изобретение стеклодувной трубки в Финикии около I века до нашей эры. Именно благодаря ей бутылки стали массовым предметом быта.

Поэтому правильно сказать на украинском языке:

"Скляна пляшка молока."

"Пластикова пляшка води."

"Винна пляшка."

Для вина тоже – пляшка / Мagnific

А если мы хорошенько поищем в словарях, то найдем немало названий сосудов, в которых хранили жидкость. Они различались по форме, вместимости и материалу изготовления: банька, корчага / кирчага, коржанец, корчуля, корчив, сулейка и в свое время были также древними мерами.

Если бы мы поставили перед собой такую цель, то могли бы обозначать бутылки разной вместимости отдельными словами, но у нас есть унифицированное – пляшка, как для пластиковой, так и для стеклянной тары.

Итак, на украинском языке правильно говорить – пляшка, а бутылка относится преимущественно к диалектному или разговорному употреблению. Иногда одно слово способно рассказать целую историю путешествий по языкам и векам.