Соответствующую норму содержит проект Положения о мини-саду, который разработало и представило на обсуждение общественности Министерство образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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В Украине заработают мини-садики

Такой мини-сад сможет быть корпоративным или частным. При этом – обязательно лицензированным.

Условием создания мини-сада является наличие помещения (собственного или наемного жилого дома, квартиры, которая расположена не выше чем на втором этаже, или другого помещения), что соответствует санитарным и строительным нормам для пребывания детей раннего и дошкольного возраста.

Мини-сад должен иметь в непосредственной близости детскую игровую площадку, а также хотя бы самое простое укрытие.

В таком учебном заведении обязательно должен быть один работник (воспитатель) с педагогическим образованием.

Деятельность сада не должна нарушать права каждого ребенка на развитие, безопасность, заботу, образование, игру и творческую деятельность.

Необходимыми ресурсами и оборудованием мини-сад должен обеспечивать учредитель в соответствии с ориентировочными перечнями материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения учреждения дошкольного образования, утвержденных МОН.

Организацию питания в саду могут обеспечивать самостоятельно или путем привлечения других организаций.

Финансировать такие учреждения дошкольного образования должны за счет учредителя и других источников, не запрещенных законодательством.

Контролировать деятельность мини-садов должны Государственная служба качества образования и ее территориальные подразделения.