Відповідну норму містить проєкт Положення про мінідитсадок, який розробило та представило на обговорення громадськості Міністерство освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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В Україні запрацюють мінідитсадки

Такий мінісадок зможе бути корпоративним або приватним. При цьому – обов'язково ліцензованим.

Умовою створення мінідитсадка є наявність приміщення (власного або найманого житлового будинку, квартири, яка розташована не вище ніж на другому поверсі, або іншого приміщення), що відповідає санітарним та будівельним нормам для перебування дітей раннього та дошкільного віку.

Мінісадок повинен мати в безпосередній близькості дитячий ігровий майданчик, а також хоча б найпростіше укриття.

У такому закладі освіти обов'язково має бути один працівник (вихователь) з педагогічною освітою.

Діяльність садка має не порушувати права кожної дитини на розвиток, безпеку, піклування, освіту, гру та творчу діяльність.

Необхідними ресурсами та обладнанням мінісадок має забезпечувати засновник відповідно до орієнтовних переліків матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення закладу дошкільної освіти, затверджених МОН.

Організацію харчування у садку можуть забезпечувати самостійно або шляхом залучення інших організацій.

Фінансувати такі заклади дошкільної освіти мають за кошти засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

Контролювати діяльність мінісадків мають Державна служба якості освіти та її територіальні підрозділи.