Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, в интервью 24 Канала дал советы таким людям. Прежде всего советует не бояться переходить на украинский язык.

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Как перейти на украинский язык с русского

Педагог отмечает: среда для перехода на государственный будет благоприятной. Поэтому точно не надо бояться.

Когда, как не сейчас? Уже все сигналы, маркеры, все божьи символы, все уже указывает на то, что надо переходить на украинский язык,

– подчеркнул Пройдаков.

И добавил: если вы скажете друзьям, напишете сообщение, что переходите на украинский и попросите поддержки, то вас точно никто не осудит и не напишет: "Позор". Напишут, наоборот: "Класс, держись!". И дадут еще свои советы, что почитать, что посмотреть, на какие курсы подписаться.

Второе – практика. Если трудно общаться на украинском 24/7, выделите час в день и говорите в течение этого часа со всеми на государственном. Начните с соцсетей: писать на украинском немножко легче, чем говорить, потому что будет время подумать,

– отмечает учитель.

И примеров перехода успешных публичных людей с русского на украинский, по его словам, очень много. Поэтому можете выбирать подходящий.

Пройдаков отмечает: нравится поп-культура – Дорофеева, Дантес, Кацурин, Птушкин в помощь. Нравится политика – посмотрите на президента. Нравятся писатели – посмотрите, как культурные деятели, которые раньше говорили на русском, сейчас говорят на украинском.

Примеров очень много, и именно сейчас благоприятное время для перехода на украинский язык во всех сферах жизни. Вам будет зеленый свет, а в сфере бизнеса, может, еще и премию за это дадут,

– резюмировал он.

И добавил, что в целом следует привлекать различные каналы коммуникации, в частности интернет, для популяризации украинского языка.

Больше об украинизации и переходе на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.