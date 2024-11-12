Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, в інтерв'ю 24 Каналу дав поради таким людям. Передусім радить не боятися переходити на українську мову.

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Як перейти на українську мову з російської

Педагог зазначає: середовище для переходу на державну буде сприятливе. Тому точно не треба боятися.

Коли, як не зараз? Уже всі сигнали, маркери, всі божі символи, все вже вказує на те, що треба переходити на українську мову,

– наголосив Пройдаков.

І додав: якщо ви скажете друзям, напишете допис, що переходите на українську і попросите підтримки, то вас точно ніхто не засудить і не напише: "Ганьба". Напишуть, навпаки: "Клас, тримайся!". І дадуть ще свої поради, що почитати, що подивитися, на які курси підписатися.

Друге – практика. Якщо важко спілкуватися українською 24/7, виділіть годину на день і говоріть протягом цієї години з усіма державною. Почніть з соцмереж: писати українською трошки легше, ніж говорити, бо матимете час подумати,

– наголошує вчитель.

Та й прикладів переходу успішних публічних людей з російської на українську, за його словами, дуже багато. Тож можете обирати дотичний.

Пройдаков зазначає: подобається попкультура – Дорофєєва, Дантес, Кацурін, Птушкін у поміч. Подобається політика – подивіться на президента. Подобаються письменники – подивіться, як культурні діячі, які раніше говорили російською, зараз говорять українською.

Прикладів дуже багато, і саме зараз сприятливий час для переходу на українську мову в усіх сферах життя. Вам буде зелене світло, а у сфері бізнесу, може, ще й премію за це дадуть,

– резюмував він.

І додав, що загалом варто залучати різні канали комунікації, зокрема інтернет, для популяризації української мови.

Більше про українізацію та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.