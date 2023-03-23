Навык спокойно отстаивать свои границы называется асертивностью. Напомним, что этот скандал разразился в Ивано-Франковске – бабушка набросилась на молодую девушку, потому что та прыгала во дворе на скакалке.

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Что такое асертивность и как она формируется

Детская психотерапевтка Юлиана Маслак объяснила, что асертивность – это определенный способ отстоять себя, не переходя границы другого человека, но прислушиваясь к собственным потребностям.

По ее словам, этот навык формируется у человека с детства и тесно связан с эмпатией (состраданием к другим людям). Но в то же время это и об умении говорить "нет" и "стоп".

Асертивность формируется естественно, если родители удовлетворяют базовые потребности детей. Например, слышат нашу злобу и учат справляться с ней. Важно научить ребенка воспринимать собственные эмоции и прислушиваться к ним. Ведь именно они могут подсказать, что ребенку нравится, а что нет.

Иногда бывает так, что родители притесняют ребенка. Например, говорят ей, что злоба – это плохо, а люди, отказывающие другим – нехорошие. Также бывают ситуации, когда родители не поддерживают ребенка или вообще злятся, если он напуган или разочарован,

– отметила психотерапевт.

Это негативно влияет на ребенка, потому что он учится отстаивать свои потребности, но делает это не по-доброму, а кричит и ссорится. И если не нормализовать такое поведение, во взрослом возрасте сформируется убеждение – если я нападаю, получаю то, что я хочу.

Может возникнуть и пассивная стратегия. Да, если взрослые много ругают и унижают, то ребенок учится молчать. Она всем угождает и совсем не слушает себя.



Мама общается с ребенком.

А асертивность – это нечто ровно посредине, когда человек слышит свои эмоции и потребности, но не переходит границы других. То есть с пониманием и эмпатией, но говорит "стоп", если ей не комфортно.

Маленькие дети не умеют хорошо регулировать свои эмоции, соответственно они будут делать это разными способами. Задача родителей направить эти процессы и помочь ребенку слушать свои потребности.

Для этого можно использовать следующие фразы:

"Ты добрый человек",

"Ты можешь делать это самостоятельно, я не имею тебя контролировать",

"Я тебе доверяю".

Они помогут ребенку осознать свою автономию и компетентность.

Для установления реалистичных пределов можно сказать: "Я вижу, что ты хочешь, но сейчас это невозможно". Так взрослые помогут развить у ребенка самоконтроль.

Помните, что нам очень важно говорить о своих потребностях. Взрослые правильно считывают базовые потребности детей, чтобы их удовлетворить. Тогда ребенок поймет – если я об этом говорю, взрослые понимают и помогают мне.



Папа учит детей / Фото Pexels

Почему школьникам важно быть асертивными? Учительница украинского языка и литературы Новопечерской школы Лидия Насонова, среди важных навыков есть умение выражать свое мнение, аргументировать его, сотрудничать. И это все об асертивности.

Если мы готовим ребенка к миру будущего, если мы готовим его как человека, который будет создавать новое общество, формировать его, то мы должны научить его взаимодействию с людьми. А без асертивности это невозможно,

– считает педагогиня.

По ее словам, важно помнить, что кроме академических навыков и умений человеку нужны мягкие навыки. К примеру, умение договориться, быть командным игроком. Педагоги должны учить этому школьнику.

Как научить ребенка быть асертивным

Юлиана Маслак отмечает, что каждый ребенок имеет право сказать "нет". И очень важно, как дети это воспринимают.

Для ребенка более травматичным и непростым моментом является реакция взрослых на его отказ. Если взрослый спокойно, последовательно реагирует, это не будет вызывать у ребенка негативную реакцию, – пояснила экспертка.

В то же время, если взрослый с криками реагирует, то ребенок либо не будет вообще говорить о своих желаниях, либо будет защищаться, насколько это возможно.

Родителям нужно слушать, когда ребенок отказывается. Она может сказать "нет", если чего-то не хочет, и взрослые должны это услышать. Это не значит всегда выполнять его желания, но нужно установить границы и объяснить ребенку, зачем они. Иначе ребенок будет считать, что ему все позволено,

– объясняет психотерапевт.

Важно моделирование ситуаций, как ребенок может отстаивать себя.

Например, представьте ситуацию, что маленький ребенок ударил другого, а тот начал плакать. Родители должны урегулировать конфликт, выражая чувство от имени своего ребенка.

Мама или папа обиженного ребенка может сказать: "Мне больно, стоп", "Мне не приятно", "Я не позволю так со мной поступать". С другой стороны, родители вместе со своим ребенком должны подойти и извиниться. Такое моделирование следует производить, даже если детки очень маленькие.

Взрослым следует взять на себя роль посредников. Ведь в каждом конфликте есть сложившиеся мысли и эмоциональные реакции. И очень важно, чтобы взрослые могли взглянуть на одну сторону и назвать ее намерение, эмоции, чувства. А потом по отношению к другому ребенку так же. И так все проговорить.

При разрешении конфликта важно давать детям выбор. К примеру, спросить, хочет ли ребенок поделиться игрушкой. И если она не хочет делиться, это тоже ее выбор. И в этот момент ему важно понимать, что ее слышат, что она имеет право выбора.

Также необходимо развивать эмпатию. Для асертивности важно понимать человека и принимать его. Уметь защищать свои границы так, чтобы оставаться в хороших отношениях и не ранить другого человека.

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Когда дети между собой ссорятся, они хотят быть в отношениях, но в тот момент злоба переходит границу. Поэтому важно научить их проявлять эмпатию. Это можно с помощью упражнений и обсуждений.

Например, вместе смотреть мультики и обсуждать поведение героев. Вы можете спросить ребенка: "Как ты думаешь чувствует себя этот герой? Что по твоему мнению заставило его так поступить?". Если ребенок не может ответить, взрослому следует высказать свое мнение.

Важно также и самим практиковать эмпатию. Если вы будете проявлять эмпатию к детям, они будут считывать это и запоминать.