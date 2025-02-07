Собрать самые важные слова наших детей, по примеру Оксфордского словаря, решила детский психолог Светлана Ройз. Что демонстрирует детский словарик, пишет 24 Канал, ссылаясь на фейсбук психолога.

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Какое слово названо чаще всего

Небольшое исследование среди детей, по примеру исследования Оксфордского словаря, с 28 января по 2 февраля, провела Светлана Ройз. В предложенном для детей анкетировании следовало ответить только на 2 вопроса о возрасте и о самом важном слове.

Детским словом, которое дети выбрали самым важным для себя в 2024 году, по результатам опроса 1650 участников в возрасте от 6 до 16 лет, стало слово "Родина" (семья). Второе по количеству голосов слово – "мама".

Дети всех возрастов больше всего нуждаются в Семье и близости с родителями. Важнейшей фигурой не только для детей младшего возраста, но и для подростков остается Мама. Война и военные действия не является главной темой их "фокуса". В некоторых ответах одновременно звучало "страх и подарок", "война и радость",

– пишет автор исследования.

Самыми активными в голосовании 8-летние украинцы, а вслед за ними – дети 10, 9, 7, 11, 12, 13, 14 лет.

Сначала Светлана Ройз была почти убеждена, что этим словом будет "война", но надеялась, что результаты опроса удивят.

Я перечитывала слова в табличке – это 66 страниц – улыбалась и плакала. Представляя детей и взрослых, стоящих за этими словами. Иногда в табличке было объяснение к словам и это добавляло понимания выбора детей, а мне эмоций,

– делится психолог.

Госпожа Ройз, сообщила, что этот опрос нельзя назвать полноценным исследованием, потому что в анкете не было кроме возраста никаких других персональных данных: ни пола, ни места жительства, также не было объяснения выбора слова. А детям предлагали принять участие в опросе знакомые взрослые – это могло повлиять на выбранное слово.

Ответы были разными – и одно слово, и несколько, и объяснения, даже – подростковый сленг:

типичные подростковые слова: абаюдна, имба, пикми, треш, кринж, задолбало, отцепись, капец, русский военный корабль, иди... Или фразы: "Мама, не начинай", "Разблокируй планшет";

целые фразы: "То Наши!!!", "Мам папа я вас люблю", "Я вас люблю, мама и папа", "Я тебя люблю мам", "Ты меня любишь?";

слова с объяснением сделанного выбора: "Папа – он сейчас на фронте", "Дом, потому что мы за границей", "Грусть по Украине, скорее вернуться домой", "Людмила Григорьевна – первая учительница", "Котенок – сбылась мечта";

послание для взрослых:

11 лет – "Сделайте в школах так чтобы дети не отпрашивались в туалет".

Что демонстрируют результаты опроса:

"Родина" (семья) – 250 голосов (+ Родители, "мама и папа" 31);

Мама – 194;

Мир – 143;

Победа – 114;

Любовь – 105 (люблю 26);

Жизнь (жить) – 50;

Папа – 44;

Друзья (подруга, друг, дружба, друзяки) – 43;

Доброта, добро – 30;

Война – 29;

Спасибо – 28;

Счастье – 23;

Дом – 19;

Кот (котик, коты, котенок) – 16;

Школа – 15;

Радость – 14;

Игра – 10;

Тревога – 9;

Поддержка – 7;

Страх – 5, Ужас – 5;

Танцы – 5;

Собака – 5;

Выжить – 4;

Сум – 4.

Какие слова назвали дети / фото с фейбук Светланы Ройз

Но что бы ни происходило, как бы наши дети не вели себя, какая бы ни была ситуация в стране – мы – те, кто для детей разного возраста собой создаем пространство безопасности и надежды. И они так нуждаются в нашем присутствии, понимании, близости и любви.

– написала Светлана Ройз.

Автор поблагодарила детей и родителей, которые присоединились к опросу. Выводы делайте самостоятельно. А какое слово выбрали бы вы?