Зібрати найважливіші слова наших дітей, за прикладом Оксфордського словника, вирішила дитяча психологиня Світлана Ройз. Що демонструє дитячий словничок, пише 24 Канал, посилаючись на фейсбук психологині.

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Яке слово названо найчастіше

Невелике дослідження серед дітей, за прикладом дослідження Оксфордського словника, з 28 січня по 2 лютого, провела Світлана Ройз. В запропонованому для дітей анкетуванні слід було відповісти лише на 2 запитання про вік і про найважливіше слово.

Дитячим словом, яке діти обрали найважливішим для себе у 2024 році, за результатами опитування 1650 учасників віком від 6 до 16 років, стало слово "Родина" (сім’я). Друге за кількістю голосів слово – "мама".

Діти різного віку найбільше потребують Родини та близькості з батьками. Найважливішою фігурою не тільки для дітей молодшого віку, а й для підлітків залишається Мама. Війна та військові дії не є головною темою їх "фокусу". В деяких відповідях одночасно звучало "страх і подарунок", "війна і радість",

– пише авторка дослідження.

Найактивнішими в голосуванні 8-річні українці, а слідом за ними – діти 10, 9, 7, 11, 12, 13, 14 років.

Спочатку Світлана Ройз була майже переконана, що цим словом буде "війна", але сподівалася, що результати опитування здивують.

Я перечитувала слова в табличці – це 66 сторінок – усміхалась і плакала. Уявляючи дітей та дорослих, що стоять за цими словами. Іноді в табличці було пояснення до слів і це додавало розуміння вибору дітей, а мені емоцій,

– ділиться психологиня.

Пані Ройз, повідомила, що це опитування не можна назвати повноцінним дослідженням, бо в анкеті не було окрім віку жодних інших персональних даних: ані статі, ані місця проживання, також не було пояснення вибору слова. А дітям пропонували взяти участь в опитуванні знайомі дорослі – це могло вплинути на обране слово.

Відповіді були різними – і одне слово, і кілька, і пояснення, навіть – підлітковий сленг:

типові підліткові слова: абаюдна, імба, пікмі, треш, крінж, задовбало, відчепись, капець, руський воєнний корабель, йди.. Чи фрази: "Мама, не починай", "Розблокуй планшет";

цілі фрази: "То Наші!!!", "Мам тат я вас люблю", "Я вас люблю, мама і тато", "Я тебе люблю мам", "Ти мене любиш?";

слова з поясненням зробленого вибору: "Тато – він зараз на фронті", "Дім, бо ми за кордоном", "Сум за Україною, скоріше повернутись додому", "Людмила Григорівна – перша вчителька", "Кошеня – збулась мрія";

послання для дорослих:

11 років – "Зробіть в школах так щоб діти не відпрошувалися у туалет".

Що демонструють результати опитування:

Родина (сім’я) – 250 голосів (+ Батьки, "мама і тато" 31);

Мама – 194;

Мир – 143;

Перемога – 114;

Любов – 105 (люблю 26);

Життя (жити) – 50;

Тато – 44;

Друзі (подруга, друг, дружба, друзяки) – 43;

Доброта, добро – 30;

Війна – 29;

Дякую – 28;

Щастя – 23;

Дім – 19;

Кіт (котик, коти, кошеня) – 16;

Школа – 15;

Радість – 14;

Гра – 10;

Тривога – 9;

Підтримка – 7;

Страх – 5, Жах – 5;

Танці – 5;

Собака – 5;

Вижити – 4;

Сум – 4.

Які слова назвали діти / фото з фейбук Світлани Ройз

Але що б не відбувалося, як би наші діти не поводились, яка б не була ситуація в країні – ми – ті, хто для дітей різного віку собою створюємо простір безпеки та надії. І вони так потребують нашої присутності, розуміння, близькості та любові.

– написала Світлана Ройз.

Авторка подякувала дітям та батькам, які долучилися до опитування. Висновки робіть самостійно. А яке слово обрали б ви?