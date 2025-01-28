Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" привел красноречивый пример, отмечает 24 Канал.

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Почему не стоит говорить "в области живота"

Языковед говорит, что иногда можно услышать такую фразу: "чувствую облегчение в области живота".

Друзья, в какой области? В Житомирской или в Винницкой?
– спросил он, намекая на ошибку.

И уточнил: область – это административно-территориальная единица.

А часть тела или организма называем "ділянкою",
– заметил Авраменко.

Поэтому правильно, по его словам, говорить так: "відчуваю полегшення у ділянці живота".


Как по-украински будет "в области живота" / скриншот видео

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Как назвать некровных родителей и детей

  • Александр Авраменко также рассказывал о названиях, обозначающих родственные, но не кровные связи.
  • Так, детей, которых взяли на воспитание, именуют "прийомними" или "назвАними".
  • Так же и родителей, которые взяли на воспитание чужого ребенка, называют "прийомними" или "назвАними".
  • При этом уточнил, что вариант приемный – заимствован из русского языка.
  • Древняя украинская традиция именует неродных детей и родителей словом "назвАный".