Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" привел красноречивый пример, отмечает 24 Канал.

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Почему не стоит говорить "в области живота"

Языковед говорит, что иногда можно услышать такую фразу: "чувствую облегчение в области живота".

Друзья, в какой области? В Житомирской или в Винницкой?

– спросил он, намекая на ошибку.

И уточнил: область – это административно-территориальная единица.

А часть тела или организма называем "ділянкою",

– заметил Авраменко.

Поэтому правильно, по его словам, говорить так: "відчуваю полегшення у ділянці живота".



Как по-украински будет "в области живота" / скриншот видео

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