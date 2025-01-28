Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів красномовний приклад, зазначає 24 Канал.

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Чому не варто казати "в області живота"

Мовознавець каже, що іноді можна почути таку фразу: "відчуваю полегшення в області живота".

Друзі, в якій області? У Житомирській чи у Вінницькій?

– запитав він, натякаючи на помилку.

І уточнив: область – це адміністративно-територіальна одиниця.

А частину тіла чи організму називаємо ділянкою,

– зауважив Авраменко.

Тож правильно, за його словами, казати так: відчуваю полегшення у ділянці живота.



Як українською буде "в області живота" / скриншот відео

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