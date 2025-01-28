Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів красномовний приклад, зазначає 24 Канал.
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Чому не варто казати "в області живота"
Мовознавець каже, що іноді можна почути таку фразу: "відчуваю полегшення в області живота".
Друзі, в якій області? У Житомирській чи у Вінницькій?
– запитав він, натякаючи на помилку.
І уточнив: область – це адміністративно-територіальна одиниця.
А частину тіла чи організму називаємо ділянкою,
– зауважив Авраменко.
Тож правильно, за його словами, казати так: відчуваю полегшення у ділянці живота.
Як українською буде "в області живота" / скриншот відео
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Як назвати некровних батьків і дітей
- Олександр Авраменко також розповідав про назви, що позначають родинні, але не кровні зв'язки.
- Так, дітей, яких взяли на виховання, іменують прийомними або назвАними.
- Так само і батьків, які взяли на виховання чужу дитину, називають прийомними або назвАними.
- При цьому уточнив, що варіант прийомний – запозичений з російської мови.
- Давня українська традиція іменує нерідних дітей і батьків словом "назвАний".