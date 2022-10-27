В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах

Из-за постоянных атак России в Украине пытаются экономить электроэнергию. Ведь враг хочет оставить наше государство без света.

Так, свет и тепло пытаются экономить и в учебных заведениях. Поэтому школьные осенние каникулы во многих населенных пунктах отменяют, передает 24 канал.

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Когда каникулы в школах Черкасской области

В некоторых школах Черкасской области осенние каникулы перенесли на зиму. Начальник областного управления образования Валерий Данилевский в комментарии "Суспільному" рассказал, что отдых учащихся отсрочили в 86 школах двенадцати общин. Это почти 20% от общего количества.

Так что отдыхать будут зимой школьники таких общин:

Баштечковская;

Бужанская;

Городищенская;

Драбовская;

Звенигородская;

Каневская;

Ладыжинская;

Христиновская;

а также часть заведений таких общин:

Ирклиевской;

Екатеринопольской;

Мокрокалигорская;

Терновской.

Будут ли каникулы в Белой Церкви

В школах Белой Церкви отменили осенние каникулы. Зато зимние будут длиннее обычного. Все для того, чтобы экономить тепло и из соображений безопасности. Об этом рассказал "Суспільному" руководитель управления образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.

По его словам, зимой ситуация также может осложниться и из-за вероятности атак России на объекты критической инфраструктуры.

Предварительно, зимние каникулы начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 22 января 2023 года.

– сообщил чиновник.

Школьники в Коломне также не пойдут на осенние каникулы

Осенние каникулы в Коломне также перенесли – на декабрь. Все для экономии, сообщает Информатор.

Учеба будет продолжаться без перерыва на каникулы вплоть до 23 декабря. А с 26 декабря дети уйдут на длинные зимние каникулы.

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