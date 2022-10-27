В нескольких городах Украины отменяют осенние каникулы в школах
Из-за постоянных атак России в Украине пытаются экономить электроэнергию. Ведь враг хочет оставить наше государство без света.
Так, свет и тепло пытаются экономить и в учебных заведениях. Поэтому школьные осенние каникулы во многих населенных пунктах отменяют, передает 24 канал.
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Когда каникулы в школах Черкасской области
В некоторых школах Черкасской области осенние каникулы перенесли на зиму. Начальник областного управления образования Валерий Данилевский в комментарии "Суспільному" рассказал, что отдых учащихся отсрочили в 86 школах двенадцати общин. Это почти 20% от общего количества.
Так что отдыхать будут зимой школьники таких общин:
- Баштечковская;
- Бужанская;
- Городищенская;
- Драбовская;
- Звенигородская;
- Каневская;
- Ладыжинская;
- Христиновская;
а также часть заведений таких общин:
- Ирклиевской;
- Екатеринопольской;
- Мокрокалигорская;
- Терновской.
Будут ли каникулы в Белой Церкви
В школах Белой Церкви отменили осенние каникулы. Зато зимние будут длиннее обычного. Все для того, чтобы экономить тепло и из соображений безопасности. Об этом рассказал "Суспільному" руководитель управления образования и науки Белоцерковского городского совета Юрий Петрик.
По его словам, зимой ситуация также может осложниться и из-за вероятности атак России на объекты критической инфраструктуры.
Предварительно, зимние каникулы начнутся 26 декабря 2022 года и продлятся до 22 января 2023 года.
– сообщил чиновник.
Школьники в Коломне также не пойдут на осенние каникулы
Осенние каникулы в Коломне также перенесли – на декабрь. Все для экономии, сообщает Информатор.
Учеба будет продолжаться без перерыва на каникулы вплоть до 23 декабря. А с 26 декабря дети уйдут на длинные зимние каникулы.
Важно Как действовать, если воздушная тревога или обстрел случились по дороге в школу
Как сейчас идет обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
- На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главный специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
- В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
- На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение продолжается почти в 13 тысячах школ нашего государства.