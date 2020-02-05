В учебнике по географии появилась карта из культовой игры Skyrim

В учебнике по географии за 6 класс авторства Валерия Пестушко и Галины Уваровой заметили карту из известной компьютерной игры Skyrim. Учебник рекомендован министерством образования Украины.

О находке на своей странице в фейсбук сообщил Иван Примаченко.

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Авторы решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" карта из известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется крикнуть Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов,

– написал пользователь.



Вымышленная карта размещена на 36 странице учебника / скриншот

Ранее в учебнике по всемирной истории за 10 класс заметили мем грустный Киану. На фото за 1932 год актер обедает со строителями. Позже автор учебника заявил, что фотожабу в книге разместили намеренно.

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