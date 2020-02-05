В підручнику з географії з'явилась карта з культової гри Skyrim

У підручнику з географії за 6 клас авторства Валерія Пестушка та Галини Уварової помітили карту з відомої комп'ютерної гри Skyrim. Підручник рекомендований міністерством освіти України.

Про знахідку на своїй сторінці у фейсбук повідомив Іван Приймаченко.

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Автори вирішили проілюструвати розділ "Земля на плані та карті" мапою з відомої комп'ютерної гри Skyrim. Так і хочеться закричати Фус Ро Да і відправитися на пошуки драконів,

– написав користувач.



Вигадана карта розміщена на 36 сторінці підручника / скріншот

Раніше у в підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас помітили мем сумний Кіану. На фото за 1932 рік актор обідає з будівельниками. Пізніше автор підручника заявив, що фотожабу в книзі розмістили навмисно.

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Що відомо про гру Skyrim