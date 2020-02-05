В підручнику з географії з'явилась карта з культової гри Skyrim
У підручнику з географії за 6 клас авторства Валерія Пестушка та Галини Уварової помітили карту з відомої комп'ютерної гри Skyrim. Підручник рекомендований міністерством освіти України.
Про знахідку на своїй сторінці у фейсбук повідомив Іван Приймаченко.
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Автори вирішили проілюструвати розділ "Земля на плані та карті" мапою з відомої комп'ютерної гри Skyrim. Так і хочеться закричати Фус Ро Да і відправитися на пошуки драконів,
– написав користувач.
Вигадана карта розміщена на 36 сторінці підручника / скріншот
Раніше у в підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас помітили мем сумний Кіану. На фото за 1932 рік актор обідає з будівельниками. Пізніше автор підручника заявив, що фотожабу в книзі розмістили навмисно.
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Що відомо про гру Skyrim
- The Elder Scrolls V – одна з найпопулярніших комп'ютерних ігор у світі;
- вийшла 11 листопада 2011 року;
- гра доступна на всіх стаціонарних ігрових платформах..