Участников нынешнего тестирования интересует вопрос, надо ли будет платить штраф, если выпускник зарегистрировался и не придет на НМТ. Детали рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Надо ли платить штраф, если не придешь на НМТ?
Вакуленко отметила, что пока такой процедуры не подготовили.
Хотя я убеждена, что для государства это была бы очень адекватная идея. Но ни, такого не предусмотрели,
– подчеркнула она.
И попросила таких участников учитывать сознательную регистрацию и прохождение экзамена.
Если вы зарегистрировались, но в процессе поняли, что вы не будете проходить тестирование, то у нас на сайте (УЦОКО, – ред.) есть примеры ходатайств об отмене регистрации. Воспользуйтесь этим примером и отмените свою регистрацию, потому что для вас создают место в учебном заведении, работают инструкторы. Должны быть сознательными,
– отметила руководительница Центра.
Как будет происходить тестирование в 2026 году?
Участники НМТ будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия НМТ будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование будет происходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
На НМТ планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.