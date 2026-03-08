Участников нынешнего тестирования интересует вопрос, надо ли будет платить штраф, если выпускник зарегистрировался и не придет на НМТ. Детали рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Надо ли платить штраф, если не придешь на НМТ?

Вакуленко отметила, что пока такой процедуры не подготовили.

Хотя я убеждена, что для государства это была бы очень адекватная идея. Но ни, такого не предусмотрели,

– подчеркнула она.

И попросила таких участников учитывать сознательную регистрацию и прохождение экзамена.

Если вы зарегистрировались, но в процессе поняли, что вы не будете проходить тестирование, то у нас на сайте (УЦОКО, – ред.) есть примеры ходатайств об отмене регистрации. Воспользуйтесь этим примером и отмените свою регистрацию, потому что для вас создают место в учебном заведении, работают инструкторы. Должны быть сознательными,

– отметила руководительница Центра.

Как будет происходить тестирование в 2026 году?