Учасників цьогорічного тестування цікавить питання, чи треба буде платити штраф, якщо випускник зареєструвався і не прийде на НМТ. Деталі розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Чи треба платити штраф, якщо не прийдеш на НМТ?

Вакуленко зазначила, що наразі такої процедури не підготували.

Хоча я переконана, що для держави це була б дуже адекватна ідея. Але ні, такого не передбачили,

– наголосила вона.

І попросила таких учасників зважати на свідому реєстрацію та проходження іспиту.

Якщо ви зареєструвалися, але у процесі зрозуміли, що ви не проходитимете тестування, то в нас на сайті (УЦОЯО, – ред.) є приклади клопотань про скасування реєстрації. Скористайтеся цим прикладом і скасуйте свою реєстрацію, бо для вас створюють місце у закладі освіти, працюють інструктори. Маєте бути свідомими,

– зауважила очільниця Центру.

Зауважимо, що ми розповідали, як успішно зареєструватися на НМТ-2026. До слова, 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.

Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.

Як відбуватиметься тестування у 2026 році?