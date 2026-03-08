Учасників цьогорічного тестування цікавить питання, чи треба буде платити штраф, якщо випускник зареєструвався і не прийде на НМТ. Деталі розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
Чи треба платити штраф, якщо не прийдеш на НМТ?
Вакуленко зазначила, що наразі такої процедури не підготували.
Хоча я переконана, що для держави це була б дуже адекватна ідея. Але ні, такого не передбачили,
– наголосила вона.
І попросила таких учасників зважати на свідому реєстрацію та проходження іспиту.
Якщо ви зареєструвалися, але у процесі зрозуміли, що ви не проходитимете тестування, то в нас на сайті (УЦОЯО, – ред.) є приклади клопотань про скасування реєстрації. Скористайтеся цим прикладом і скасуйте свою реєстрацію, бо для вас створюють місце у закладі освіти, працюють інструктори. Маєте бути свідомими,
– зауважила очільниця Центру.
Зауважимо, що ми розповідали, як успішно зареєструватися на НМТ-2026. До слова, 2026 року для реєстрації на НМТ від школярів, які закінчують школу цьогоріч, також вимагатимуть довідку із закладу освіти.
Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.
Як відбуватиметься тестування у 2026 році?
Учасники НМТ складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія НМТ буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Тестування відбуватиметься протягом одного дня у межах двох етапів.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
На НМТ планують використовувати відеонагляд і металошукачі.