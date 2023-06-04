Где найти тренировочные тесты для подготовки на НМТ-2023: важная подсказка

4 июня 2023, 17:05
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5 июня стартует основная сессия НМТ в 2023 году. Задания для каждого дня и по каждому предмету будут уникальными.

Так что расспросить и узнать правильные ответы участникам не получится. Лучше повторять изученный материал и проверять свои знания с помощью тренировочных тестов. Где их найти, подскажет 24 Канал.

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Где найти тренировочные тесты для подготовки на НМТ-2023

Ранее Украинский центр оценивания качества образования публиковал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам:

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Интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ. Все же по структуре, типам задач демовариант аналогичен вступительному тесту.

Вы можете смело проверять свои знания с помощью этих тестов. Их можно выполнить как онлайн, так и скачав на свой гаджет.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
  • Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
  • Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
  • После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин