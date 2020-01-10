Обязательное ВНО по математике только ухудшит уровень знаний – преподаватель

Министерство образования анонсировало проведение обязательного ВНО по математике для выпускников украинских школ уже с 2021 года. Тестирование должно быть двухуровневым. Более простой вариант теста будут сдавать поступающие на гуманитарные факультеты, а более сложный – абитуриенты математических направлений. Однако не все согласны с таким нововведением от МОН.

О своих опасениях рассказал преподаватель математики Дмитрий Номировский на своей странице в фейсбук.

К слову: Обязательное ВНО по математике будет простым, – Новосад

По его словам, низкий уровень знаний по математике у украинских подростков не является неожиданностью. Однако введение обязательного ВНО не решит проблему.

Пока ВНО по математике было добровольным, его выбирали только те, кому математика в будущем нужна. Хотя бы для поступления в вуз. Таких школьников было почти 40%. А теперь представим, что будет, когда тестироваться пойдут все-все выпускники. Включая 60% тех, кто планирует поступать на гуманитарные специальности и уже давно и твердо "забил на математику",

– пишет преподаватель.

По мнению Дмитрия, больше половины украинских выпускников придут на ВНО по математике и просто продемонстрируют низкий уровень знаний. Тогда Министерство начнет упрощать задания, что повлечет за собой общее существенное ухудшение знаний по математике.

С введением обязательного тестирования уровень заданий ВНО будет снижен. А учитывая масштабность происходящего, – здесь вспоминаем о 60% условных гуманитариев – снижение будет, скорее всего, существенным,

– рассказывает Дмитрий Номировский.

Что побудило Минобразования сделать ВНО по математике обязательным?

Результаты PISA, по которым 36% украинских подростков в возрасте 15 лет не достигли даже базового уровня по математике.

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Что такое PISA