Обов’язкове ЗНО з математики лише погіршить рівень знань – викладач
Міністерство освіти анонсувало проведення обов’язкового ЗНО з математики для випускників українських шкіл вже з 2021 року. Тестування має бути дворівневим. Простіший варіант тесту складатимуть вступники на гуманітарні факультети, а складніший – абітурієнти математичних напрямів. Проте не всі погоджуються з таким нововведенням від МОН.
Про свої побоювання розповів викладач з математики Дмитро Номіровський на своїй сторінці у фейсбук.
До слова: Обов’язкове ЗНО з математики буде простим, – Новосад
За його словами, низький рівень знань з математики в українських підлітків не є несподіванкою. Проте запровадження обов’язкового ЗНО не вирішить проблему.
Поки ЗНО з математики було добровільним, його вибирали тільки ті, кому математика в майбутньому ніби потрібна. Бодай для вступу до вишу. Таких школярів було майже 40%. А тепер уявімо, що буде, коли тестуватися підуть всі-всі випускники. Включаючи 60% тих, хто планує вступати на гуманітарні спеціальності і вже давно і твердо "забив на математику",
– пише викладач.
На думку Дмитра, більше як половина українських випускників прийдуть на ЗНО з математики та просто продемонструють низький рівень знань. Тоді Міністерство почне спрощувати завдання, що потягне за собою загальне суттєве погіршення знань з математики.
З введенням обов’язкового тестування рівень завдань ЗНО буде знижено. А з огляду на масштабність того, що відбувається, – тут згадуємо про 60% умовних гуманітаріїв – зниження буде, швидше за все, суттєвим,
– розповідає Дмитро Номіровський.
Що спонукало Міносвіти зробити ЗНО з математики обов’язковим?Результати PISA, за якими 36% українських підлітків у віці 15 років не досягли навіть базового рівня з математики.
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Що таке PISA
- Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;
- відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами (математика, читацька грамотність та природничі науки);
- перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.