Обов’язкове ЗНО з математики лише погіршить рівень знань – викладач

Міністерство освіти анонсувало проведення обов’язкового ЗНО з математики для випускників українських шкіл вже з 2021 року. Тестування має бути дворівневим. Простіший варіант тесту складатимуть вступники на гуманітарні факультети, а складніший – абітурієнти математичних напрямів. Проте не всі погоджуються з таким нововведенням від МОН.

Про свої побоювання розповів викладач з математики Дмитро Номіровський на своїй сторінці у фейсбук.

До слова: Обов’язкове ЗНО з математики буде простим, – Новосад

За його словами, низький рівень знань з математики в українських підлітків не є несподіванкою. Проте запровадження обов’язкового ЗНО не вирішить проблему.

Поки ЗНО з математики було добровільним, його вибирали тільки ті, кому математика в майбутньому ніби потрібна. Бодай для вступу до вишу. Таких школярів було майже 40%. А тепер уявімо, що буде, коли тестуватися підуть всі-всі випускники. Включаючи 60% тих, хто планує вступати на гуманітарні спеціальності і вже давно і твердо "забив на математику",

– пише викладач.

На думку Дмитра, більше як половина українських випускників прийдуть на ЗНО з математики та просто продемонструють низький рівень знань. Тоді Міністерство почне спрощувати завдання, що потягне за собою загальне суттєве погіршення знань з математики.

З введенням обов’язкового тестування рівень завдань ЗНО буде знижено. А з огляду на масштабність того, що відбувається, – тут згадуємо про 60% умовних гуманітаріїв – зниження буде, швидше за все, суттєвим,

– розповідає Дмитро Номіровський.

Що спонукало Міносвіти зробити ЗНО з математики обов’язковим?Результати PISA, за якими 36% українських підлітків у віці 15 років не досягли навіть базового рівня з математики.

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Що таке PISA