Все зависит от региона: сколько школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытия

26 октября 2022 , 15:22
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Источник:

Суспільне

В Украине продолжают обустраивать надежные укрытия в образовательных учреждениях. Таким образом, все больше детей и студентов могут учиться офлайн.

При этом, по данным МОН, в учебных заведениях обустраивают как самые простые, так и надежные укрытия. Больше всего их в училищах.

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Сколько школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытия

Глава директората дошкольного, школьного образования МОН Олег Ересько в эфире телемарафона на "Суспільному" рассказал, что почти 70% школ в Украине имеют укрытие. Также есть укрытия у 75% вузов и более 92% училищ нашей страны.

Пытаемся делать все, чтобы все были защищены. Ситуация сильно разнится в зависимости от регионов,
– отметил Ересько.

Сколько школ имеют WiFi в укрытиях

1 710 школ Украины, а это 7,44%, имеют WiFi в укрытиях, сообщили в Минцифре.

  • Лидером является Львовская область. Она имеет 223 таких школ;
  • Житомирская область – 146 таких учебных заведений;
  • Днепропетровская – 140;
  • Ивано-Франковская – 139.

Наименьшее количество школ, имеющих интернет в укрытиях, расположено в таких областях:

  • Запорожской – 7;
  • Николаевской – 9;
  • Харьковской – 19.

Также в Минцифре сообщили, что WiFi нет в 3 127 школах. Относительно 17 623 таких учебных заведений у них нет информации.

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Как сейчас идет обучение в школах Украины

  • Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
  • Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
  • Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена идти на каникулы.
  • Образовательные заведения Киевщины в течение 24 – 28 октября будут работать дистанционно. Это решение власти области приняли из-за усиленной угрозы ракетных обстрелов со стороны России.
  • На Волыни, в Ковеле, из-за проблем со светом после ракетных ударов России ввели недельные каникулы в школах, рассказала главный специалист отдела образования горсовета Лидия Заславская.
  • В Луцке приняли решение не останавливать учебу, рассказал глава городского департамента образования Виталий Бондарь. С 24 октября все учебные заведения города работают в привычном режиме.
  • На прошлой неделе власти Ровно сообщили, что школьники на осенние каникулы не уйдут. Однако субботний террор России ситуацию изменил. Детей отправляют на отдых. Каникулы в школах Ровно будут продолжаться неделю – с 24 октября по 28 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
  • По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
  • Обучение проходит почти в 13 тысячах школ нашего государства.

Автор: Марія Волошин