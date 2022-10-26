Все зависит от региона: сколько школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытия

В Украине продолжают обустраивать надежные укрытия в образовательных учреждениях. Таким образом, все больше детей и студентов могут учиться офлайн.

При этом, по данным МОН, в учебных заведениях обустраивают как самые простые, так и надежные укрытия. Больше всего их в училищах.

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Сколько школ, училищ и вузов в Украине имеют укрытия

Глава директората дошкольного, школьного образования МОН Олег Ересько в эфире телемарафона на "Суспільному" рассказал, что почти 70% школ в Украине имеют укрытие. Также есть укрытия у 75% вузов и более 92% училищ нашей страны.

Пытаемся делать все, чтобы все были защищены. Ситуация сильно разнится в зависимости от регионов,

– отметил Ересько.

Сколько школ имеют WiFi в укрытиях

1 710 школ Украины, а это 7,44%, имеют WiFi в укрытиях, сообщили в Минцифре.

Лидером является Львовская область. Она имеет 223 таких школ;

Житомирская область – 146 таких учебных заведений;

Днепропетровская – 140;

Ивано-Франковская – 139.

Наименьшее количество школ, имеющих интернет в укрытиях, расположено в таких областях:

Запорожской – 7;

Николаевской – 9;

Харьковской – 19.

Также в Минцифре сообщили, что WiFi нет в 3 127 школах. Относительно 17 623 таких учебных заведений у них нет информации.

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Как сейчас идет обучение в школах Украины