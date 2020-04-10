Образовательный омбудсмен: травить учителей "Всеукраинской школы онлайн" за ошибки – неправильно

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал не травить учителей, ведущих онлайн-уроков, из-за их ошибок. По его словам, учителя никогда не работали на такую большую аудиторию, поэтому их ошибки естественны.

Об этом образовательный омбудсмен Украины рассказал на своей странице в фейсбуке.

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По словам Сергея Горбачева, ошибаются даже профессионалы, которые ежедневно общаются с большой аудиторией, а учителя онлайн-уроков делают это впервые.

Однако за первые несколько дней проекта "Всеукраинской школы онлайн" учителя уже сделали большой прогресс.

Я посмотрел немало уроков на ТВ. Впечатления разные. Но даже за несколько дней, прошедших от 6 апреля, я вижу большой прогресс: учителя, ведущие уроки, успокаиваются, чувствуют себя более уверенно, уроки становятся более "форматными" – именно для телевидения,

– подчеркнул образовательный омбудсмен.

Как объясняет образовательный омбудсмен, указывать на ошибки учителей обязательно надо, но травить педагогов неправильно.

На ошибки, конечно, надо указывать – и помогать их исправлять. Но не устраивать тотальную травлю людей, которые решились работать в новом для себя формате, рискнули выйти на огромную аудиторию – и сейчас очень быстро прогрессируют,

– рассказал чиновник.

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Что известно про "Всеукраинскую школу онлайн"?Образовательный проект, инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно выходят на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.



Съемки уроков происходят в Новопечерской школе города Киева. В видеозанятиях, кроме 40 киевских педагогов, также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры и тому подобное.



Посмотреть видео с занятиями можно будет на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.