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Образовательный омбудсмен: травить учителей "Всеукраинской школы онлайн" за ошибки – неправильно

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Родители школьников указывают на ошибки "Всеукраинской школы онлайн" / ThisisEngineering RAEng

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал не травить учителей, ведущих онлайн-уроков, из-за их ошибок. По его словам, учителя никогда не работали на такую большую аудиторию, поэтому их ошибки естественны.

Об этом образовательный омбудсмен Украины рассказал на своей странице в фейсбуке.

Подробнее об ошибках: Курьезные ляпы учителей на онлайн-уроках: Ливанская война и Атлантический океан у Австралии

По словам Сергея Горбачева, ошибаются даже профессионалы, которые ежедневно общаются с большой аудиторией, а учителя онлайн-уроков делают это впервые.

Однако за первые несколько дней проекта "Всеукраинской школы онлайн" учителя уже сделали большой прогресс.

Я посмотрел немало уроков на ТВ. Впечатления разные. Но даже за несколько дней, прошедших от 6 апреля, я вижу большой прогресс: учителя, ведущие уроки, успокаиваются, чувствуют себя более уверенно, уроки становятся более "форматными" – именно для телевидения,
– подчеркнул образовательный омбудсмен.

Как объясняет образовательный омбудсмен, указывать на ошибки учителей обязательно надо, но травить педагогов неправильно.

На ошибки, конечно, надо указывать – и помогать их исправлять. Но не устраивать тотальную травлю людей, которые решились работать в новом для себя формате, рискнули выйти на огромную аудиторию – и сейчас очень быстро прогрессируют,
– рассказал чиновник.

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Что известно про "Всеукраинскую школу онлайн"?Образовательный проект, инициированный президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно выходят на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Съемки уроков происходят в Новопечерской школе города Киева. В видеозанятиях, кроме 40 киевских педагогов, также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры и тому подобное.

Посмотреть видео с занятиями можно будет на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Школа Украинская школа онлайн Учителя Школьники
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