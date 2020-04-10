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Освітній омбудсмен: цькувати вчителів "Всеукраїнської школи онлайн" за помилки – неправильно

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Батьки школярів вказують на помилки "Всеукраїнської школи онлайн" / ThisisEngineering RAEng

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав не цькувати вчителів, які ведуть онлайн-уроки, через їхні помилки. За його словами, вчителі ніколи не працювали на таку велику аудиторію, тому їхні помилки є природними.

Про це освітній омбудсмен України розповів на своїй сторінці у фейсбук.

Детальніше про помилки: Курйозні ляпи вчителів на онлайн-уроках: Ліванська війна та Атлантичний океан біля Австралії

За словами Сергій Горбачова, помиляються навіть професіонали, які щодня комунікують з великою аудиторією, а вчителі онлайн-уроків роблять це вперше.

Проте за перші кілька днів проєкту "Всеукраїнської школи онлайн" вчителі вже зробили великий прогрес.

Я подивився чимало уроків на ТБ. Враження різні. Але навіть за кілька днів, які пройшли від 6 квітня, я бачу великий прогрес: вчителі, які ведуть уроки, заспокоюються, почуваються більш впевнено, уроки стають більш "форматними" – саме для телебачення,
– підкреслив освітній омбудсмен.

Як пояснює освітній омбудсмен, вказувати на помилки вчителів обов'язково треба, але цькувати педагогів неправильно.

На помилки, звичайно, треба вказувати – і допомагати їх виправляти. Але не влаштовувати тотальне цькування людям, які наважилися працювати у новому для себе форматі, ризикнули вийти на величезну аудиторію – і зараз дуже швидко прогресують,
– розповів посадовець.

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Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.

Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Школа Українська школа онлайн Вчителі Школярі
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